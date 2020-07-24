Трамп заявил о «трудных временах» в России

Американский президент Дональд Трамп, рассказал журналистами о подробностях своих телефонных переговоров со своим коллегой президентом РФ Владимиром Путиным. Он также посочувствовал России из-за сложных времен, которые переживает страна, особенно Москва.

«Этим утром я разговаривал с президентом России Владимиром Путиным. Сейчас РФ переживает трудные времена из-за пандемии коронавируса, особенно в Москве», - отметил Трамп в ходе своего выступления в Белом доме. Он также сообщил, что разговаривал в последнее время с главами всех, государств, которые испытывают проблемы с инфекцией.

Ранее сообщалось, что российский президент Владимир Путин провел телефонные переговоры со своим коллегой из США Дональдом Трампом. Разговор носил конструктивный и содержательный характер, в ходе которого стороны обсудили перспективы экономического сотрудничества, уточнили в администрации президента РФ. Также главы государств обменялись мнениями по поводу дальнейшего противодействия коронавирусной инфекции.