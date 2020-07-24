Три акции, которые надо было купить на прошлой неделе

IRAO +15,1%

POLY +13,9%

PLZL +10,1%

Акции «Интер РАО» растут в ожидании заседания совета директоров, на котором будет обсуждаться стратегия развития компании. На этом фоне хорошей новостью стал также отчет компании за первое полугодие по РСБУ: чистая прибыль выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 26,50%, до 6,9 млрд рублей.

На фоне продолжающейся пандемии золото (подорожавшее за неделю на 4,75%, до 1898,1 доллара за тройскую унцию) подстегивает котировки золотодобытчиков. В частности, Polymetal за прошедшую неделю подорожал на 13,89%, до 1636,6 рубля за акцию, а «Полюс» за тот же период прибавил 10,10%, и одна акция стала стоить 14 498 рублей.