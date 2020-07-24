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Цена на золото приблизилась к историческому максимуму

Москва, 24.07.2020

На торгах Нью-йоркской биржи цена тройного унция золота превысила 1900 долл. Это произошло впервые с сентября 2011 года. Таким образом, цена золота приблизилась к своему историческому максимуму.

Так, по данным 16:10 мск августовские контракты на золото торговались по 1902,95 долл. Тем самым, рост составил 23,35 долл. (0,74%). Этот показатель приближается к историческому максимуму в 1911,6 долл. за тройную унцию, который был установлен в сентябре 2011 года. При этот сентябрьский фьючерс на серебро также вырос в цене 22,663 долл. за унцию (+1,41%).

Напомним, в конце марта этого года цена контрактов на золото в США выросла почти на 9% – 1620 долл. за тройскую унцию, достигнув семилетнего максимума. Это был самый значительный рост за одну сессию (в долларовом выражении), за всю историю наблюдений (с ноября 1984 года).

В начале июля, в связи с пандемией коронавируса COVID-19, цена на золото обновила рекордные показатели с 2011 года: стоимость августовского фьючерса поднялась до 1807,35 за тройскую унцию (на пике росла до 1809 долл.), что стало тогда максимальным показателем с 21 сентября 2011 года.

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