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Центробанк скорректировал прогноз по падению ВВП РФ в 2020 году

Москва, 24.07.2020

ЦБ уточнил ожидания по снижению ВВП России в 2020 году с минус 4,0-6,0% до минус 4,5-5,5%. Это следует из среднесрочного прогноза Центробанка по итогам заседания Совета директоров по ключевой ставке.

Кроме того, регулятор скорректирован прогноз по ВВП на 2021 год. Ожидается, что его рост составит на 3,5-4,5% вместо ранее ожидаемых 2,8-4,8%. В 2022 год рост ВВП согласно прогнозу ЦБ, составит 2,5-3,5% вместо 1,5-3,5%.

Как отмечается в пресс-релизе Банка России, восстановление отечественной экономики будет постепенным. Оно будет происходить с учётом поэтапного снятия всех ограничительных мер. Введённых их пандемии коронавируса COVID-19.

«Происходящее оживление деловой активности в целом остается сдержанным и неоднородным по отраслям и регионам», – подчёркивается в пресс-релизе российского регулятора.

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