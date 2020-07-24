Ученые нашли неожиданное средство от коронавируса

Ученые США и Южной Кореи в ходе ряда экспериментов выяснили, что входящий в состав морских водорослей гепарин блокирует коронавирусную инфекцию. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell Discovery.

Уточняется, что для проникновения в клетку человека вирус SARS-CoV-2 должен зацепиться своим спайковым белком за рецептор ACE2 на ее поверхности, однако, к вирусу можно отправить молекулу-приманку аналогичной формы, содержащуюся в гепарине. Тогда клетки вируса свяжутся с ней и окажутся в ловушке, после чего разрушатся естественным образом.

Ученые США из Центра биотехнологий и междисциплинарных исследований Политехнического института Ренсселера уже провели ряд подобных исследований по нейтрализации вирусов денге, зика и гриппа А. В настоящее время они проводят опыты совместно с коллегами из Корейского научно-исследовательского института биологических наук и биотехнологии на новом коронавирусе и уже получили положительные результаты. В пресс-релизе института Рансселера говорится, что таким образом «мы учимся блокировать вирусную инфекцию». Ученые уверены, подобные знания помогут быстрее остановить пандемию.

Ранее сообщалось, что на первом месте антирейтинга стран наиболее пострадавших от эпидемии продолжаются оставаться США – более четырех миллионов зараженных. На втором месте находится Бразилия, где число инфицированных приближается к трем миллионам (2,29 миллиона человек). На третьем месте Индия (1,24 миллиона человек). Россия, по-прежнему, на четвертой позиции в стране 795 тысяч случаев коронавирусной инфекции. На пятой строчке ЮАР (408,1 тысячи).