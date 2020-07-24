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В Крыму рассказали о беспрецедентном количестве туристов на полуострове

Москва, 24.07.2020

Начиная с 1 июля, Крым принял миллион человек отдыхающих, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Он напомнил, что курортный сезон открылся в этом году на месяц позже из-за эпидемии коронавирусной инфекции.

«На 24 июля с начала месяца Крым принял первый миллион отдыхающих. Объем туристического потока беспрецедентный», - написал Аксенов на своей странице во «ВКонтакте».

Он рассказал, что уровень загрузки отелей южного побережья максимальный и достигает 95%, во многих 4-5-звездочных гостиницах продано 100% номеров на июль-август. Также продолжаются бронирования на сентябрь-октябрь.

«Номерной фонд заполнен на 70%. Уровень и глубина бронирования отелей и санаториев на сентябрь-октябрь продолжают расти», - добавил глава региона. Наибольшее число отдыхающих прибыло на полуостров автотранспортом по Крымскому мосту - 63,1%, более трети путешественников (32,1%) добрались на самолетах и только 4,8% - по железной дороге.

В Крыму сегодня функционирует по требованиям Роспотребнадзора 727 санаториев и отелей.

Ранее Аксенов прогнозировал снижение турпотока на полуостров на 10-15% по сравнению с показателями прошлого года, когда в регионе отдохнуло 7,43 млн человек.

Напомним, Крым открыл полноценный курортный сезон для россиян 1 июля. До этого на полуострове действовал запрет на прием отдыхающих в течении почти трех месяцев. Для отдыха местных жителей ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, были сняты 15 июня.

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