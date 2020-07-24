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В Минздраве рассказали, когда в России могут быть сняты все ограничения по коронавирусу

Москва, 24.07.2020

Глава российского министерства здравоохранение Михаил Мурашко заявил, что все ограничения, которые ранее были введены в нашей стране из-за пандемии коронавируса COVID-19, планируется снять к февралю 2021 года.

По его словам, к этому времени ожидается формирование популяционного иммунитета, в том числе с помощью лекарственных препаратов. При этом глава Минздрава также подчеркнул, что летальность от инфекции в России составила 1,62%, что является одним из самых низких показателей в мире, передаёт РИА Новости.

«Но нам дорога каждая жизнь, поэтому наши медики работают в круглосуточном режиме», – резюмировал Мурашко, добавив, что в стране не было ни одного случая отказа в медицинской помощи пациентам с коронавирусом

Статистика по коронавирусу COVID-19 в России на 24 июля

По информации оперативного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, за последние сутки в России выявили ещё 5 811 новых больных COVID-19. 

Таким образом, всего к утру 24 июля в 85 регионах РФ зафиксировано 800 849 заболевших коронавирусом. Из них выздоровело – 588 774 (+8 444). За время эпидемии жертвами коронавируса COVID-19 в России стали 13 046 человек (+154 за сутки).

Лидером по числу инфицированных продолжает оставаться Москва, где выявили 645 новых заболевших. На втором месте – Свердловская область (зафиксировано 248 случаев инфицирования). Далее следуют ХМАО (+196) Нижегородская область (+194) и Санкт-Петербург (+181).

Напомним, 24 июля в России было зафиксировано 5 848 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19.

Последние данные статистики коронавируса COVID-19 в России представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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