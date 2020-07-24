В России молодым семьям с детьми компенсируют часть стоимости жилья

Кабмин выделит 5 млрд рублей для компенсации части стоимости жилья молодым семьям с детьми.

По словам председателя российского правительства Михаила Мишустина, речь идёт о компенсации 35%. При этом выплату можно использовать на покупку и строительство не только жилья эконом-класса, но и на рефинансирование ипотеки.

Как отметил премьер-министр, это поможет решить квартирный вопрос более чем 15 тыс. молодых семей, передаёт агентство «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что 22 июля глава Кабмина Михаил Мишустин в ходе своего выступления в нижней палате российского парламента с отчётом об итогах работы правительства назвал льготную ипотеку под 6,5% одной из самых успешных антикризисных мер в России. По словам премьер-министра, объём выданных кредитов уже превысил 205 млрд руб.

При этом председатель правительства напомнил, что получить льготный кредит на покупку недвижимости можно до 1 ноября 2020 года включительно. Ставка действует в течение всего срока ипотечного займа.