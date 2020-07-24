В России могут ввести пенсионный налоговый вычет

Две саморегулируемые пенсионные организации (СРО) АНПФ и НАПФ обратились в ЦБ с предложением о введении нового налогового вычета. По их замыслу, этот вычет должен будет стимулировать граждан самостоятельно копить на дополнительную пенсию, пишут «Известия» со ссылкой на текст документа. Регулятор идею не отверг, правда, заявил, что для ее принятия необходимо оценить потенциальный эффект от ее реализации.

Авторы обращения считают необходимым повысить лимит для исчисления размера льготы до 400 тысяч рублей, чтобы россияне могли возвращать до 52 тысяч ежегодно с добровольных взносов на будущую пенсию. Еще одним вариантом привлечения внимания граждан к инициативе в СРО называют увеличение указанного лимита до шести процентов от зарплаты.

Сейчас, уверены авторы документа, мотивация для населения добровольно копить средства на будущее недостаточна. Действующий налоговый вычет предоставляется на сумму до 120 тысяч рублей в год (15,6 тысячи рублей). Он состоит из четырех компонентов: медицинский, образовательный, страхование жизни и пенсионное обеспечение. По словам представителей СРО, вычет не индексировался более десяти лет.

Идея имеет немало позитивных резонов, считает главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман. Сейчас государство налоговыми вычетами НДФЛ пытается стимулировать самостоятельные пенсионные накопления граждан. Оно возвращает часть уплаченного налога тем, кто направляет средства на свои социальные нужды - образование, лечение, страхование жизни и пенсионное обеспечение. Но общий максимальный размер такого вычета в целом по всем данным направлениям – 13% от суммы НДФЛ в 120 000 руб. в год, то есть, те самые 15 600 руб.

Более распространённые расходы на обучение, медицину, а также на страхование чаще всего полностью «вырабатывают» эту сумму. Пенсионные накопления остаются без стимула. Поэтому предложение состоит в том, чтобы выделить отчисления «на старость» из общих социальных вычетов в отдельную категорию «пенсионного налогового вычета». И лимит по нему увеличить до 400 тыс. руб. выплаченного НДФЛ , так что сумма возвращаемого налога составит до 52 тыс. руб. (13% от 400 тыс. руб.).

Логика в данной идее заключается в следующем, объясняет эксперт. Именно такая льгота предоставляется при направлении гражданином средств на индивидуальные инвестиционные счета (ИИС), которые хорошо зарекомендовали себя в последние годы. И люди, выбирая между пенсионными накоплениями и ИИС, предпочитают последние. Если данная льгота распространится на пенсионные накопления, это добавит средств на самостоятельную дополнительную пенсию.

Важно, полагает Марк Гойхман, что пенсионные вложения регулируются жёстче и имеют меньше рисков, чем инвестиции через ИИС. Таким образом, будет больше возможностей откладывать на пенсию. Для финансового рынка в целом это тоже выгодно. Поскольку «пенсионные» средства – более долгосрочные, их можно вкладывать в проекты стратегических инвестиций с большим сроком окупаемости. Это те самые «длинные» деньги, которых так не хватает в России.

Минусом в том, добавляет эксперт, что увеличение вычета с прицелом на перспективу уменьшает доходы бюджета «здесь и сейчас». В условиях дефицита бюджета из-за последствий пандемии вероятно, что правительство будет выступать против нововведения.

Предложение АНПФ и НАПФ о введении отдельного налогового вычета для формирования добровольной пенсии в 400 тыс. руб. позволит вернуться к идее поддержания достойного уровня жизни в старости с опорой на пенсионные накопления, продолжает тему председатель правления КПК «Обновление» Михаил Дорофеев. Он указывает, что, как известно, в России подобные инициативы в прошлом не имели успеха – в последние годы все пенсионные выплаты идут на формирование страховых пенсий нынешних пенсионеров, а те, что были сформированы до решения правительства о «заморозке» накопительной части, малы и не сделают погоды. Число счастливчиков, которые могут рассчитывать на корпоративные пенсии, в общей массе невелико.

Предложение пенсионных СРО фактически искореняет эту несправедливость, тем более, что текущий размер социального вычета - 15,6 тыс. руб. - не индексировался на протяжении последних десяти лет. У граждан появится стимул выделять определенную часть дохода на формирование пенсионных накоплений и делать это в рамках НПФ. Ассоциации негосударственных пенсионных фондов кровно заинтересованы в том, чтобы развернуть в свою сторону хотя бы часть финансового потока, который оттянули на себя ИИС.

Рост добровольных пенсионных накоплений, которые мог бы стимулировать предлагаемый инструмент, способствовал бы решению задачи «безбедной» старости. Сегодня средняя пенсия в России составляет лишь треть от средней зарплаты, в то время как в ОЭСР рекомендуют, чтобы этот коэффициент замещения был вдвое выше (67,9%). В большинстве других стран это соотношение соответствует рекомендациям как раз за счет добровольных систем - в России они не развиты. В свете изменения целей, поставленных в указе президента «О национальных целях развития России до 2030 года» по сравнению с майскими указами - уровень повышения пенсий там обзначен не выше, а не ниже инфляции, то есть, пенсии в реальном выражении в ближайшие 10 лет будут заморожены - гражданам остается уповать только на систему корпоративного обеспечения либо самих себя.

В то же время предложение АНПФ и НАПФ, которое могло бы быть хорошим подспорьем, едва ли будет одобрено в ближайшее время , указывает эксперт. С учетом непростой ситуации с наполняемостью бюджета в этом году и неопределенностью в мировой экономике, в правительстве вряд ли пойдут на расширение налоговых льгот. Кулуарно во власти могут говорить о том, что тем, кто задумывается о будущем, стоит пользоваться ИИС, которые и так обрели широкую популярность (по данным Мосбиржи, по итогам мая число таких счетов достигло 2 млн).