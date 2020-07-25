Что необходимо знать о банкротстве физических лиц

Однако у человека есть право подать заявление о получении статуса банкрота и при меньшем размере задолженности, к примеру, 200 тыс. руб. Инициировать эту процедуру также могут кредиторы или ФНС. Федеральное законодательство проводит четкое различие между ситуациями, в которых человек обязан начинать процедуру банкротства, и ситуациями, в которых у него есть право подать заявление добровольно. Если должник понимает, что он не сможет полностью погасить задолженность перед несколькими кредиторами, то он должен обратиться в суд не позднее тридцати дней после наступления данной ситуации или обратиться за помощью в компанию Donjurist.ru.
Главные недостатки признания гражданина несостоятельным состоят в том, что на период рассмотрения дела он утрачивает право на совершение следующих действий:
Кроме того, данная процедура требует финансовых затрат, величина которых может оказаться для многих людей чересчур большой. Гражданин, получивший статус банкрота, на три года утрачивает право занимать какие-либо руководящие должности. На протяжении пяти лет он должен сообщать о факте своей несостоятельности банковскому учреждению при подаче заявления на получение кредита.
В то же время банкротство физлиц дает ряд преимуществ. С того момента, как гражданин будет признан несостоятельным, наступают такие последствия:
Иначе говоря, признанное несостоятельным физлицо освобождается от обязанности выполнять требования кредиторов, оставшиеся без удовлетворения после продажи его собственности.