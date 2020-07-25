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Что необходимо знать о банкротстве физических лиц

Москва, 25.07.2020
Для получения статуса банкрота арбитражный суд должен признать отсутствие способности человека выполнять свои долговые обязательства и рассчитываться с кредиторами. Данную процедуру должно начать любое физическое лицо, чья совокупная задолженность составляет более 500 тыс. руб., а просрочка – не менее трех месяцев.
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Однако у человека есть право подать заявление о получении статуса банкрота и при меньшем размере задолженности, к примеру, 200 тыс. руб. Инициировать эту процедуру также могут кредиторы или ФНС. Федеральное законодательство проводит четкое различие между ситуациями, в которых человек обязан начинать процедуру банкротства, и ситуациями, в которых у него есть право подать заявление добровольно. Если должник понимает, что он не сможет полностью погасить задолженность перед несколькими кредиторами, то он должен обратиться в суд не позднее тридцати дней после наступления данной ситуации или обратиться за помощью в компанию Donjurist.ru.

Главные недостатки признания гражданина несостоятельным состоят в том, что на период рассмотрения дела он утрачивает право на совершение следующих действий:

  • Заключение сделок по приобретению и продаже собственности, ее передаче в залог, предоставлению поручительств. В случае признания несостоятельности гражданина он полностью перестает распоряжаться собственностью, входящей в состав конкурсной массы.
  • Распоряжение денежными средствами на счетах в банках. Физлицо обязано отдать все свои банковские карты финансовому управляющему.
  • Выезд за рубеж (по усмотрению суда).

Кроме того, данная процедура требует финансовых затрат, величина которых может оказаться для многих людей чересчур большой. Гражданин, получивший статус банкрота, на три года утрачивает право занимать какие-либо руководящие должности. На протяжении пяти лет он должен сообщать о факте своей несостоятельности банковскому учреждению при подаче заявления на получение кредита.

В то же время банкротство физлиц дает ряд преимуществ. С того момента, как гражданин будет признан несостоятельным, наступают такие последствия:

  • Прекращается удовлетворение поданных кредиторами требований по финансовым обязательствам, по выплате обязательных платежей. Предъявлять к физлицу требования можно лишь в рамках дела о несостоятельности.
  • Перестают начисляться проценты и неустойки по обязательствам.
  • Перестают действовать исполнительные документы по взысканиям имущества.

Иначе говоря, признанное несостоятельным физлицо освобождается от обязанности выполнять требования кредиторов, оставшиеся без удовлетворения после продажи его собственности.

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