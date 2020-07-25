Курс доллара: для рубля приготовили неприятную новость

Рубль завершил очередную рабочую неделю снижением к основным резервным мировым валютам. Так, курс доллара США на вечерних торгах Мосбиржи составил 71,84 руб., что на 37 коп/ выше уровня закрытия четверга. При этом рубль днём подбирался к психологической отметке в 72,00, но так и не пробил её. Курс евро в 19:00 мск составлял 83,57 руб., прибавив за сутки 70,25 коп. Таким образом единая валюта ЕС торговалась вчера выше 83,00 руб. впервые с 4 мая.

По мнению экспертов, национальная валюта вчера активно дешевела к доллару и евро под влиянием целого ряда факторов. В частности, на пятничном заседании совета директоров Банка России ключевая ставка, регулирующая стоимость кредитов в экономике и доходность вложений, была снижена на 0,25 п.п. — до 4,25% годовых — нового исторического минимума.

Реакция рубля на решение регулятора стала ожидаемо негативной, так как чем ниже ставка, тем ниже курс нацвалюты. Сразу после появления информации о снижении ставки курс доллара подскочил до 71,95 руб., прибавив 0,70%. При этом ещё за час до начала заседания совета директоров российского регулятора американская валюта торговалась по 71,36 руб.

Ещё одним фактором, ударившим в пятницу по рублю, стал выход инвестор из риска на волне опасений за темпы восстановления глобальной экономики и ухудшения отношений между Вашингтоном и Пекином. Кроме того, давление на рубль продолжают оказывать регулярные новости о возможном введении санкций со стороны Запада против России.

В очередной раз не поддержали национальную валюту и мировые цены на нефть, которые накануне перешли к активному снижению. Так, стоимость контрактов на «чёрное золото» марки Brent вчера рухнула до 42,93 долл. за бочку, потеряв за сутки 0,88%. Упали в цене и фьючерсы на нефть сорта WTI, которые торговались по 40,77 долл. за баррель (-0,73%).

Неприятности пришли для рубля и там, где этого не ждали. Вчера премьер-министр Михаил Мишустин объявил о возобновлении международного авиасообщения с Россией. Начиная с 1 августа из аэропортов Москвы, Подмосковья, Петербурга и Ростова-на-Дону начнут выполняться международные рейсы. В свою очередь, вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что в первую очередь, авиасообщение будет возобновлено с Великобританией, Турцией и Танзанией. Она также подчеркнула, что возобновлять пассажирские авиаперевозки российская сторона будет по взаимному принципу. Кроме того, сейчас переговоры по открытию авиасообщения продолжаются ещё с 30 странами.

Открытие границы уже в самое ближайшее время вызовет у россиян спрос на иностранную валюту, прежде всего на доллар. А это, безусловно, ослабит рубль. Напомним, в 2019 году наши соотечественники потратили около 20 млрд долл. на поездки за границу. Если до конца этого года граждане бросятся покупать доллары и евро, то это почти наверняка обвалит курс рубля.

Между тем, Дмитрий Майоров из «Прайм» напомнил, что завершение рабочей недели проходило под знаком заседания российского регулятора, который как и ожидалось, снизил ключевую ставку до 4,25% годовых.

«При этом в своём релизе ЦБ сохранил сигнал, что будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ставки на своих ближайших заседаниях. Это означает лишь одно, что в Центробанк внимательно анализирует все риски, не желая повышать волатильность рынка. Рубль же на фоне ухода глобальных инвесторов из рисковых активов, вероятнее всего, завершит последнюю рабочую неделю июля перед тревожным августом в нижней половине диапазона 70,00-75,00 за доллар», – резюмировал Майоров.