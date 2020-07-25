Опубликована новая статистика по коронавирусу COVID-19 в России

По информации оперативного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, за последние сутки в России выявили ещё 5 871 новых больных COVID-19.

Таким образом, всего к утру 25 июля в 85 регионах РФ зафиксировано 806 720 заболевших коронавирусом. Из них выздоровело – 597 140 (+8 366). За время эпидемии жертвами коронавируса COVID-19 в России стали 13 192 (+145 за сутки).

Лидером по числу инфицированных продолжает оставаться Москва, где выявили 648 новых заболевших. На втором месте – Свердловская область (зафиксирован 251 случай инфицирования). Далее следуют ХМАО (+193), Красноярский край (+187) и Нижегородская область (+184).

Напомним, 25 июля в России было зафиксировано 5 811 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19.

Последние данные статистики коронавируса COVID-19 в России представлены на портале стопкоронавирус.рф.