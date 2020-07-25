Прогноз погоды: синоптики обещают необычный сентябрь

Не успел ещё стартовать последний месяц календарного лета, а синоптики уже публикуют прогнозы на первый месяц календарной осени. При этом, согласно их предварительным данным, сентябрь 2020 мало будет напоминать о том, что осень – это предвестник зимы.

Как обещают специалисты почти всех метеорологических служб, на большей части Русской равнины погодные градусники будут показывать не ниже плюс 20, а местами даже выше плюс 30. При этом температурный фон в среднем по стране ожидается сразу на 5-7 градусов выше климатической нормы.

Однако необычный сентябрь будет не только радовать нас всех тёплой погодой, но и огорчать резким похолоданием, осенними нудными дождями и грозами.

Погода в сентябре 2020 в Москве

По прогнозу синоптиков, начало осени в Москве будет очень комфортным. Ожидается, что лето просто так не сдаст свои позиции. По крайней мере, до середины сентября воздух в столичном регионе будет прогреваться до плюс 23-24.

Похолодание придёт в Москву примерно после 15 числа и то далеко не факт. В целом вторая половина месяца будет стабильно держать плюс 15-18, может чуть меньше, по ночам – плюс 10. Так что любителям поработать на своих приусадебных участках можно не волноваться, а спокойно заканчивать в сентябре свою работу, собирая поздние овощи, фрукты и ягоды.

Осадков в Москве в первом осеннем месяце выпадет меньше чем это бывает в начале осени. Дней с переменной облачностью также будет крайне мало, что в это время года случается крайне редко. Ближе к началу октября погода в регионе резко испортится и необычный с точки климатической обстановки сентябрь завершится традиционным для первой трети осени ливнем.

Прогноз погоды на сентябрь в центральных регионах России

Очень необычным будет сентябрь и в других регионах, расположенных в центральной части страны. Так в Калужской области, синоптики в начале месяца обещают плюс 23-25 и «грибные» дожди. Поэтому у любителей «тихой охоты» появятся шансы прогуляться по лесу с пользой.

Брянская область первые две недели сентября будет не замечать наступления календарной осени. Здесь прогнозируется тёплая, безветренная и сухая погода. Причём пару дней в регионе и вовсе станет также жарко, как летом – столбики термометров могут подняться до плюс 30, а барометр замрёт на отметке «ясно».

Владимирская область тоже в начале месяца будет наслаждаться теплом и солнцем. Чуть меньше, чем в Брянская, но всё же. Безветренная, сухая и очень комфортная погода продержится числа до 18-20.

А вот в последней декаде необычный сентябрь огорчит жителей Центральной России – неожиданно резко похолодает, небо затянется тучами, а температура воздуха опустится до плюс 10-12 днём и до плюс 5-6 – ночью. Начнутся затяжные дожди, синоптики обещают даже пару гроз. Тем самым, осень напомнит о себе и расслабиться уже не получится.

Погода в сентябре 2020 в Сибири

Сентябрь 2020 в Сибири сменит душный и жаркий август прохладой и дождями. При этом на западе региона прогнозируется небольшое превышение климатической нормы осадков, а вот восток Сибири будет под властью антициклона, и погода там до начала сентября останется сухой, но довольно прохладной.

Первая декада первого месяца осени принесёт сибирякам температуру от 15 до 18 градусов выше нуля, по ночам могут быть заморозки на почве, а столбики термометра не покажут выше плюс 5.

Бабье лето с показателями плюс 18-20 придёт в Сибирь, примерно 10-12 сентября. Но больше недели оно не продержится, после чего в регионе похолодает – столбики термометров упадут до плюс 7-8, по ночам уже будет около нуля, а ближе к началу октября до минус 1-2. В это же время ожидается и первый снег, который пролежит, правда, совсем недолго.

Прогноз погоды на сентябрь 2020 в Крыму

Бархатный сезон в Крыму в сентябре 2020 порадует, как местных жителей, так и туристов. По прогнозу синоптиков, летняя жара спадёт, воздух прогреется до плюс 25-27 в светлое время суток. По ночам ниже плюс 15-20 градусники не покажут.

При этом в сентябре вода в море также комфортная – плюс 20. Приятно будет также отправиться на экскурсии по достопримечательностям полуострова, которых великое множество – жара в этом точно не помешает.

После 10-12 числа прогнозируется небольшое волнение на море, но сильных штормов не обещают. Теплее всего в этот период будет в Керчи и Евпатории – плюс 27-30. А вот ночная температур на всей территории Крыма опустится до плюс 15

Конец сентября принесёт на полуостров циклон и дожди, градусник замрёт на показателях плюс 18-20, на побережье Азовского моря будет чуть теплее – плюс 22-25.

Погода в сентябре 2020 в СПб

В Санкт-Петербурге, на первый взгляд, ничего необычного в сентябре не прогнозируется. Синоптики обещают всё как всегда: пасмурную погоду, ветер и понижение температурного фона до плюс 12-15. Бабье лето будет недолгим – дней пять и начнётся после 10 числа. Воздух в это время прогреется до плюс 22. После него наступит похолодание и осень прочно займёт место на троне.

И всё-таки сентябрь в городе на Неве станет необычным. Привыкшие к постоянным затяжным дождям местные жители, в этом году с удивлением обнаружат, что осадков почти не будет. А в начале месяца метеорологи прогнозируют почти летние плюс 20. Но в последние дни месяца всё вернётся на круги своя – возможны сильные ливни и даже мокрый снег.