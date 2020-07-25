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В Минздраве спрогнозировали ситуацию с коронавирусом в России

Москва, 25.07.2020

Владимир Чуланов – главный внештатный инфекционист российского Минздрава – спрогнозировал ситуацию с коронавирусом в России. По его мнению, предстоящей осенью подъём заболеваемости COVID-19 возможен, но не в таком масштабе, как это было весной, передаёт сайт телеканала РЕН ТВ.

При этом специалист подчеркнул, что речь может идти не о второй волне пандемии коронавируса, а о незначительном росте заболеваемости в период увеличения ОРЗ. Кроме того, как предположил Чуланов, некоторый всплеск заболевания будет связан с началом учебного года и окончанием сезона отпусков.

«Естественно, всё это может привести к небольшому росту числа заболевших коронавирусом. Но повторю, сильного подъёма мы не ожидаем», — резюмировал главный внештатный инфекционист Минздрава, добавив, что для предотвращения распространения коронавируса необходимо носить маски, соблюдать социальную дистанцию, мыть руки и использовать санитайзеры.

Ранее сообщалось, что глава российского министерства здравоохранение Михаил Мурашко заявил, что все ограничения, которые ранее были введены в нашей стране из-за пандемии коронавируса COVID-19, планируется снять к февралю 2021 года.

По его словам, к этому времени ожидается формирование популяционного иммунитета, в том числе с помощью лекарственных препаратов. 

Статистика по коронавирусу COVID-19 в России на 25 июля

По информации оперативного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, за последние сутки в России выявили ещё 5 871 новых больных COVID-19. 

Таким образом, всего к утру 25 июля в 85 регионах РФ зафиксировано 806 720 заболевших коронавирусом. Из них выздоровело – 597 140 (+8 366). За время эпидемии жертвами коронавируса COVID-19 в России стали 13 192 (+145 за сутки).

Лидером по числу инфицированных продолжает оставаться Москва, где выявили 648 новых заболевших. На втором месте – Свердловская область (зафиксирован 251 случай инфицирования). Далее следуют ХМАО (+193), Красноярский край (+187) и Нижегородская область (+184).

Напомним, 25 июля в России было зафиксировано 5 811 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19.

Последние данные статистики коронавируса COVID-19 в России представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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