В Москве для участников реновации запустят специальное мобильное приложение

Андрей Бочкарев – заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства – рассказал представителям СМИ о том, что в столице для участников реновации запустят специальное мобильное приложение.

По его словам, решение о разработке приложения для участников программы по сносу пятиэтажек, которая касается более 1 млн жителей российской столицы, уже принято. В настоящее время оно находится в процессе разработки, передаёт агентство «Интерфакс».

Как пояснил чиновник, при помощи этого приложения москвичи смогут узнавать статус готовности своей будущей квартиры. Кроме того, каждый участник программы реновации сможет оформить удалённо все необходимые документы для переезда.