Коронавирус в России: опубликованы новые данные о заболевших и умерших

По информации оперативного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, за последние сутки в России выявили ещё 5 765 новых больных COVID-19.

Таким образом, всего к утру 26 июля в 85 регионах РФ зафиксировано 812 485 заболевших коронавирусом. Из них выздоровело – 600 250 (+8 366). За время эпидемии жертвами коронавируса COVID-19 в России стали 13 269 (+77 за сутки).

Лидером по числу инфицированных продолжает оставаться Москва, где выявили 683 новых заболевших. На втором месте – Свердловская область (зафиксирован 241 случай инфицирования). Далее следуют ХМАО (+192), Нижегородская область (+177) и Красноярский край (+175).

Напомним, 25 июля в России было зафиксировано 5 87 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19.

Последние данные статистики коронавируса COVID-19 в России представлены на портале стопкоронавирус.рф.