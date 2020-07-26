Названы главные отличия коронавируса от гриппа

Андрей Тяжельников – главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения – назвал главные отличия коронавируса COVID-19 от гриппа.

По его словам, если у человека резко повысилась температура до 40 градусов, наблюдается сильная слабость и ломота в теле – это скорее всего грипп, передаёт сайт радиостанции «Говорит Москва».

Если же есть потеря обоняния и чувства вкуса – это коронавирус. При этом Тяжельников подчеркнул, что COVID-19 пока до конца не изучен. Поэтому болезнь может протекать совершенно по-разному, в том числе бессимптомно.

«Известны случаи, когда врачи работали с зараженными коронавирусом, у которых вообще не было никаких симптомов, но были серьёзно повреждены лёгкие. А встречались и обратные случаи, когда при тяжёлом самочувствии у пациентов не развивалась пневмония даже в лёгкой форме», – резюмировал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного Депздрава.

Данные по коронавирусу COVID-19 в России на 26 июля

По информации оперативного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции, за последние сутки в России выявили ещё 5 765 новых больных COVID-19.

Таким образом, всего к утру 26 июля в 85 регионах РФ зафиксировано 812 485 заболевших коронавирусом. Из них выздоровело – 600 250 (+8 366). За время эпидемии жертвами коронавируса COVID-19 в России стали 13 269 (+77 за сутки).

Лидером по числу инфицированных продолжает оставаться Москва, где выявили 683 новых заболевших. На втором месте – Свердловская область (зафиксирован 241 случай инфицирования). Далее следуют ХМАО (+192), Нижегородская область (+177) и Красноярский край (+175).

Напомним, 25 июля в России было зафиксировано 5 87 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19.

Последние данные статистики коронавируса COVID-19 в России представлены на портале стопкоронавирус.рф.