Вход/Регистрация Подписка

Прогноз погоды: тёплая осень, холодная зима

Москва, 26.07.2020
  • Прогноз погоды: тёплая осень, холодная зима

Марина Лысцева/ТАСС

Несмотря на то, что в центральных и северо-западных регионах страны сейчас наблюдается некоторое похолодание, в целом лето-2020 может стать самым тёплым за всю историю наблюдений за погодой в России.

Так, продолжает плавиться от зноя Якутия, где накануне столбики термометров поднимались до плюс 30. По-прежнему, очень высокие температурные показатели фиксируются почти по всему югу. Например, в Астраханской области весь июль градусники стабильно показывают плюс 30-35. Аналогичная погода в Краснодарском крае, в Ростовской и Волгоградской областях, а также на Ставрополье и в республиках Северного Кавказа. 

При этом, как считают синоптики, за аномально жарким летом в нашу страну может прийти тёплая осень, которую сменит холодная зима. Об этом, в частности, заявила климатолог Екатерина Пестрякова. По её словам, как правило, высокая температура воздуха в летний сезон свидетельствует о том, что усиливается континентальность.

«А потом за этим следует комфортная, тёплая осень и холодная зима», – пояснила метеоролог, отметив, что вероятность такого климатического предсказания составляет примерно 90%.

Прогноз погоды на осень и зиму на Урале

Так, согласно долгосрочному прогнозу синоптиков, холоднее обычного зимой будет почти на всей территории Урала. Например, в Челябинской области, где как раз господствует континентальный климат, в начале сентября ещё будет держаться уютная погода. При этом небольшие заморозки возможны в ночные часы.

Но если в первом календарном месяце осени 2020 заморозки ожидаются только ночью, то начиная с середины октября столбики термометров опускаться ниже нуля градусов начнут уже и днём. Ноябрь же и вовсе станет настоящим предвестником зимы. Весь последний месяц осени в светлое время суток на Южном Урале будет стабильный минус. При этом снегопады станут выпадать также регулярно.

Первые по-настоящему мощные морозы здесь ударят в первой декаде декабре, когда уже регулярно будет фиксироваться минус 20, в ночные часы – почти минус 30.

На северном Урале зима начнётся немного раньше. С середины октября здесь ожидается минус 10-15, в самом конце ноября – минус 30. В декабре же столбики термометров будут опускаться до минус 50, а высота снежного покрова составит более 30 см.

На среднем Урале, в частности в Свердловской области предстоящие осень и зима будут характеризоваться резкими температурными перепадами от трескучих морозов к оттепелям и обратно. При этом средняя дневная температура воздуха здесь в декабре составит минус 10-15, а при арктических вторжениях, которые обещают синоптики, воздух станет остывать до минус 40.

Погода в Сибири. Прогноз погоды на осень и зиму

На большей части Сибири климатическая зима также наступит в конце осени 2020. А, например, первый, по-настоящему мощный снегопад выпадет ближе к началу декабря.

Наиболее суровая зима ожидается в северных территориях Красноярского края. В частности, в Долгано-Ненецком и Эвенкийском районах столбики термометров этой зимой будут опускаться до минус 40. Также холодная зима ждёт жителей Восточной Сибири. Согласно долгосрочному прогнозу синоптиков, в Забайкалье, Бурятии, Тыве, Иркутской области и в южной части Красноярского края, воздух будет остывать до минус 35-40. Причём снег здесь начнёт выпадать в конце сентября, а в октябре высота снежного покрова составит 20-25 см.

Более комфортная климатическая обстановка зимой 2020/2021 прогнозируется на юго-востоке Западно-Сибирской равнины и в предгорьях Салаирского кряжа. Так, в Новосибирской области, средняя дневная температура в декабре составит минус 16-17. После полуночи будет заметно холоднее – минус 23-28. Впрочем, для этого региона такие показатели всё-таки не являются аномально низкими. 

Прогноз погоды на осень и зиму в Якутии

Жаркое лето, тёплая осень, холодная зима. Это как раз про Якутию. Нынешний летний сезон здесь выдался на удивление жарким – в некоторые дни воздух прогревался до плюс 40. Осенью климатическая обстановка в Якутии будет уже более традиционной.

Например, в сентябре ожидается пасмурная, но всё-таки тёплая погода. Днём столбики термометров ниже плюс 10 станут опускаться крайне редко. Но начиная со второй половины октября в Якутии уже вовсю будет властвовать зимняя погода – местами воздух начнёт остывать до минус 10-15. Первые обильные снегопады накроют республику в ноябре. Тогда же столбики термометров упадут за отметку минус 30.   

В декабре станет ещё холоднее - при минимуме осадков будет минус 33-36. Суровым в Якутии обещает быть и январь В первый месяц нового года дневные показатели температурного фона будут держаться на уровне 35-37.

Погода в Москве. Долгосрочный прогноз синоптиков на осень и зиму

В Москве осень 2020, как обещают метеорологи, ожидается тёплой, хотя и дождливой. Примерно до середины сентября воздух в дневные часы в регионе будет прогреваться до плюс 20-23. Во второй половине месяца станет прохладнее, но плюс 16-19 вполне себе комфортная погода для этого времени года.

В октябре дождей станет больше, градусники всё чаще будут опускаться до плюс 5-10 днём и до нуля градусов с наступлением темноты. В ноябре ожидаются первые единичные ночные заморозки и мокрый снег. Хотя в целом погода останется комфортной.

Декабрь, согласно прогнозам метеорологов, будет мягким с морозами до минус 5. Самым холодным месяцем зимы 2020/2021, предположительно станет январь. Ожидается, что обширный атмосферный фронт принесёт из Арктики в столичный регион трескучие морозы под минус 30 и минимум осадков. А вот февраль, судя по всему, будет тёплым и снежным.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров

Бизнес уходит в смартфон

В будущем выживут только те компании, которые вкладываются в цифровизацию, этот процесс уже не остановить. Более того, все уходит не просто в цифру, а на экран планшета или мобильного телефона

ММК сохраняет запас прочности на фоне кризиса

Низкая долговая нагрузка позволит ПАО ММК справиться с падением спроса из-за пандемии COVID-19, считают аналитики. В компании предпочитают действовать исходя из стресс-сценария, но подчеркивают, что ММК не отходит от своей дивидендной политики и исполняет все обязательства по контрактам
Новости партнеров

Tоп

  1. Парадокс Tesla: что стоит за огромной стоимостью компании?
    Производитель электрокаров Tesla занимает менее 1% мирового автомобильного рынка, однако его стоимость уже в три раза превосходит капитализацию всех автопроизводителей США.
  2. Россияне ищут альтернативу банковским вкладам
    Треть россиян готова закрыть вклад в банке в случае продолжения падения ставок. Это же заставит их искать альтернативные способы инвестирования.
  3. Потребительские настроения в России резко ухудшились
    Индекс потребительских настроений Высшей школы экономики снижается беспрецедентными темпами. Внезапность нарастания пессимизма потребителей стала ответом на абсолютно неожиданную коронавирусную атаку, сопровождавшуюся введением радикальных ограничительных мер, практически остановивших деятельность множества организаций, отмечают эксперты
Русская индустрия
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама