Прогноз погоды: тёплая осень, холодная зима

Несмотря на то, что в центральных и северо-западных регионах страны сейчас наблюдается некоторое похолодание, в целом лето-2020 может стать самым тёплым за всю историю наблюдений за погодой в России.

Так, продолжает плавиться от зноя Якутия, где накануне столбики термометров поднимались до плюс 30. По-прежнему, очень высокие температурные показатели фиксируются почти по всему югу. Например, в Астраханской области весь июль градусники стабильно показывают плюс 30-35. Аналогичная погода в Краснодарском крае, в Ростовской и Волгоградской областях, а также на Ставрополье и в республиках Северного Кавказа.

При этом, как считают синоптики, за аномально жарким летом в нашу страну может прийти тёплая осень, которую сменит холодная зима. Об этом, в частности, заявила климатолог Екатерина Пестрякова. По её словам, как правило, высокая температура воздуха в летний сезон свидетельствует о том, что усиливается континентальность.

«А потом за этим следует комфортная, тёплая осень и холодная зима», – пояснила метеоролог, отметив, что вероятность такого климатического предсказания составляет примерно 90%.

Прогноз погоды на осень и зиму на Урале

Так, согласно долгосрочному прогнозу синоптиков, холоднее обычного зимой будет почти на всей территории Урала. Например, в Челябинской области, где как раз господствует континентальный климат, в начале сентября ещё будет держаться уютная погода. При этом небольшие заморозки возможны в ночные часы.

Но если в первом календарном месяце осени 2020 заморозки ожидаются только ночью, то начиная с середины октября столбики термометров опускаться ниже нуля градусов начнут уже и днём. Ноябрь же и вовсе станет настоящим предвестником зимы. Весь последний месяц осени в светлое время суток на Южном Урале будет стабильный минус. При этом снегопады станут выпадать также регулярно.

Первые по-настоящему мощные морозы здесь ударят в первой декаде декабре, когда уже регулярно будет фиксироваться минус 20, в ночные часы – почти минус 30.

На северном Урале зима начнётся немного раньше. С середины октября здесь ожидается минус 10-15, в самом конце ноября – минус 30. В декабре же столбики термометров будут опускаться до минус 50, а высота снежного покрова составит более 30 см.

На среднем Урале, в частности в Свердловской области предстоящие осень и зима будут характеризоваться резкими температурными перепадами от трескучих морозов к оттепелям и обратно. При этом средняя дневная температура воздуха здесь в декабре составит минус 10-15, а при арктических вторжениях, которые обещают синоптики, воздух станет остывать до минус 40.

Погода в Сибири. Прогноз погоды на осень и зиму

На большей части Сибири климатическая зима также наступит в конце осени 2020. А, например, первый, по-настоящему мощный снегопад выпадет ближе к началу декабря.

Наиболее суровая зима ожидается в северных территориях Красноярского края. В частности, в Долгано-Ненецком и Эвенкийском районах столбики термометров этой зимой будут опускаться до минус 40. Также холодная зима ждёт жителей Восточной Сибири. Согласно долгосрочному прогнозу синоптиков, в Забайкалье, Бурятии, Тыве, Иркутской области и в южной части Красноярского края, воздух будет остывать до минус 35-40. Причём снег здесь начнёт выпадать в конце сентября, а в октябре высота снежного покрова составит 20-25 см.

Более комфортная климатическая обстановка зимой 2020/2021 прогнозируется на юго-востоке Западно-Сибирской равнины и в предгорьях Салаирского кряжа. Так, в Новосибирской области, средняя дневная температура в декабре составит минус 16-17. После полуночи будет заметно холоднее – минус 23-28. Впрочем, для этого региона такие показатели всё-таки не являются аномально низкими.

Прогноз погоды на осень и зиму в Якутии

Жаркое лето, тёплая осень, холодная зима. Это как раз про Якутию. Нынешний летний сезон здесь выдался на удивление жарким – в некоторые дни воздух прогревался до плюс 40. Осенью климатическая обстановка в Якутии будет уже более традиционной.

Например, в сентябре ожидается пасмурная, но всё-таки тёплая погода. Днём столбики термометров ниже плюс 10 станут опускаться крайне редко. Но начиная со второй половины октября в Якутии уже вовсю будет властвовать зимняя погода – местами воздух начнёт остывать до минус 10-15. Первые обильные снегопады накроют республику в ноябре. Тогда же столбики термометров упадут за отметку минус 30.

В декабре станет ещё холоднее - при минимуме осадков будет минус 33-36. Суровым в Якутии обещает быть и январь В первый месяц нового года дневные показатели температурного фона будут держаться на уровне 35-37.

Погода в Москве. Долгосрочный прогноз синоптиков на осень и зиму

В Москве осень 2020, как обещают метеорологи, ожидается тёплой, хотя и дождливой. Примерно до середины сентября воздух в дневные часы в регионе будет прогреваться до плюс 20-23. Во второй половине месяца станет прохладнее, но плюс 16-19 вполне себе комфортная погода для этого времени года.

В октябре дождей станет больше, градусники всё чаще будут опускаться до плюс 5-10 днём и до нуля градусов с наступлением темноты. В ноябре ожидаются первые единичные ночные заморозки и мокрый снег. Хотя в целом погода останется комфортной.

Декабрь, согласно прогнозам метеорологов, будет мягким с морозами до минус 5. Самым холодным месяцем зимы 2020/2021, предположительно станет январь. Ожидается, что обширный атмосферный фронт принесёт из Арктики в столичный регион трескучие морозы под минус 30 и минимум осадков. А вот февраль, судя по всему, будет тёплым и снежным.