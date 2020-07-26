Топ смартфонов 2019 года, актуальных в 2020 году

Опыт большинства пользователей показывает, что не всегда стоит бросаться в магазин за новой версией смартфона любимого бренда. Многие вышедшие у флагманов рынка в 2019 году модели и в 2020 являются востребованными новинками, ставшими более доступными по цене и не утратившими всей своей технологической мощи.

Honor 20

Большой дисплей размером 6,26 дюйма с максимальными углами обзора и высоким разрешением обеспечивает удобную работу с графическим и текстовым контентом. А блок из 4 камер не только смотрится актуально и стильно в 2020 году, но и позволяет делать качественную съемку основным модулем на 48 Мп.

8-ядерный процессор Kirin 980 – это симбиоз высокой производительности и энергоэффективности, а 6 Гб памяти позволяют без задержек запускать любые популярные приложения. Смартфон Honor 20 – это еще и хорошая автономность благодаря батарее на 3750 мА*ч.

Samsung Galaxy S10

Один из флагманов прошлого года совсем не утратил актуальности в 2020. Ставший уже привычным для Samsung безрамочный экран передает яркую и насыщенную картинку с высоким разрешением. К тому же, гаджет является ярким примером следующего шага в развитии искусственного интеллекта, который изучает предпочтения пользователя и постепенно подстраивается под его стиль «общения» с приложениями.

Тройная камера обеспечивает высокое качество съемки фото и видео, а мощная батарея 3400 мА*ч быстро набирает заряд и может передавать часть своей энергии через корпус.

Apple iPhone 11

2019 год ознаменовался выходом долгожданной новинки от Apple –iPhone 11, который получил достойную влагозащиту по стандарту IP68, мощный процессор A13 Bionic с возможностью машинного обучения и способный к быстрой зарядке аккумулятор.

Двухмодульная камера – это осознанный выбор пользователей, привыкших делать качественные снимки и видео при любом освещении. И даже в ночном режиме программная обработка картинки убирает весь посторонний шум и помехи. А если нужна высокая детализация, нужно всего лишь включить режим Smart HDR.

Xiaomi Mi 9T

Это бескомпромиссный представитель топового сегмента, стеклянный корпус и выдвижная камера которого способны удивить даже привычных к новинкам пользователей. На 6,39-дюймовом дисплее хорошо отображается любое видео и фото, а при желании можно воспользоваться модулем настроек картинки.

Чипсет с 8 ядрами – оптимальный вариант для запуска даже самых громоздких приложений, а тройная камера с основным модулем на 48 Мп выдает фото с высокой детализацией.

Huawei P Smart Z

В этом гаджете есть все – и дисплей на 6,59 дюйма, выдающий яркую и сочную картинку, и 8-ядерный процессор для запуска любых приложений, и батарея на 4000 мА*ч, обеспечивающая все энергетические потребности смартфона. Для любителей быстрых покупок предусмотрен NFC чип, чтобы мгновенно оплачивать товары в магазинах. Фронтальный модуль выполнен в виде устойчивого к повреждениям выдвижного блока.

Обратите внимание – на многие новинки прошлого года регулярно проводятся акции в крупных интернет-магазинах. И подумайте, стоит ли переплачивать за новизну модели, если такие же возможности обеспечивает уже прошедший проверку годом эксплуатации гаджет.