Топ смартфонов 2019 года, актуальных в 2020 году

Опыт большинства пользователей показывает, что не всегда стоит бросаться в магазин за новой версией смартфона любимого бренда. Многие вышедшие у флагманов рынка в 2019 году модели и в 2020 являются востребованными новинками, ставшими более доступными по цене и не утратившими всей своей технологической мощи.
Большой дисплей размером 6,26 дюйма с максимальными углами обзора и высоким разрешением обеспечивает удобную работу с графическим и текстовым контентом. А блок из 4 камер не только смотрится актуально и стильно в 2020 году, но и позволяет делать качественную съемку основным модулем на 48 Мп.
8-ядерный процессор Kirin 980 – это симбиоз высокой производительности и энергоэффективности, а 6 Гб памяти позволяют без задержек запускать любые популярные приложения. Смартфон Honor 20 – это еще и хорошая автономность благодаря батарее на 3750 мА*ч.
Один из флагманов прошлого года совсем не утратил актуальности в 2020. Ставший уже привычным для Samsung безрамочный экран передает яркую и насыщенную картинку с высоким разрешением. К тому же, гаджет является ярким примером следующего шага в развитии искусственного интеллекта, который изучает предпочтения пользователя и постепенно подстраивается под его стиль «общения» с приложениями.
Тройная камера обеспечивает высокое качество съемки фото и видео, а мощная батарея 3400 мА*ч быстро набирает заряд и может передавать часть своей энергии через корпус.
2019 год ознаменовался выходом долгожданной новинки от Apple –iPhone 11, который получил достойную влагозащиту по стандарту IP68, мощный процессор A13 Bionic с возможностью машинного обучения и способный к быстрой зарядке аккумулятор.
Двухмодульная камера – это осознанный выбор пользователей, привыкших делать качественные снимки и видео при любом освещении. И даже в ночном режиме программная обработка картинки убирает весь посторонний шум и помехи. А если нужна высокая детализация, нужно всего лишь включить режим Smart HDR.
Это бескомпромиссный представитель топового сегмента, стеклянный корпус и выдвижная камера которого способны удивить даже привычных к новинкам пользователей. На 6,39-дюймовом дисплее хорошо отображается любое видео и фото, а при желании можно воспользоваться модулем настроек картинки.
Чипсет с 8 ядрами – оптимальный вариант для запуска даже самых громоздких приложений, а тройная камера с основным модулем на 48 Мп выдает фото с высокой детализацией.
В этом гаджете есть все – и дисплей на 6,59 дюйма, выдающий яркую и сочную картинку, и 8-ядерный процессор для запуска любых приложений, и батарея на 4000 мА*ч, обеспечивающая все энергетические потребности смартфона. Для любителей быстрых покупок предусмотрен NFC чип, чтобы мгновенно оплачивать товары в магазинах. Фронтальный модуль выполнен в виде устойчивого к повреждениям выдвижного блока.
Обратите внимание – на многие новинки прошлого года регулярно проводятся акции в крупных интернет-магазинах. И подумайте, стоит ли переплачивать за новизну модели, если такие же возможности обеспечивает уже прошедший проверку годом эксплуатации гаджет.