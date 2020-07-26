В России вырастут цены на Интернет и телевидение

В России вырасут цены на домашний Интернет и телевидение. Как пишет газета «Известия» со ссылкой на экспертов из различных компаний отрасли и исследование агентства iKS-Consulting, в среднем стоимость пользованием Интернетом и ТВ поднимется на 15%.

Отметчается, что решение об изменении стоимости обслуживания провайдеры сделали на фоне пандемии коронавируса COVID-19. В частности, представитель компании «Вымпелком» («Биалайн») заявил, что в период самоизоляции большинство их клиентов перешли на работу в онлайн.

«Они стали пользоваться нашими новыми сервисами, потребляя тяжёлый контент», – пояснил собеседник издания.

По его словам, с 27 июля компания вынуждена увеличить стоимость некоторых архивных планов на 50 руб. При этом до 100 Мбит в секунду увеличится и скорость на этих тарифах.

Аналогичные изменения в самое ближайшее время коснутся пользователей таких провайдеров как МТС, «Акадо» и «ЭР-Телеком». Также не исключают изменений в расценках по своим тарифным планам и в компании «Ростелеком».