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В Санкт-Петербурге проходит главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ

Москва, 26.07.2020
  • В Санкт-Петербурге проходит главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ

Алексей Дружинин/ТАСС

В Санкт-Петербурге проходит главный военный парад по случаю Дня Военно-морского флота России.

Парадный строй на Неве возглавил первый российский линейный корабль XVI века «Полтава». Всего в параде принимают участие более 40 кораблей, катеров и судов, в том числе десантный катер Д-172 с ботиком Петра Первого, фрегат «Адмирал Касатонов», большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», большие десантные и малые ракетные корабли, корветы и подлодки.

Позже в небе появится авиация. Это современные самолёты-амфибии Бе-200, самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и наведения А-50, многоцелевые истребители Су-30СМ, а также вертолеты Ми-8, Ка-27М, Ка-28, Ка-29 и многие другие. Завершит парад тактическая группа штурмовиков Су-25, которая окрасит небо в цвета российского флага.

Наземная часть парада представлена ротами военнослужащих ВМФ, морской военной полицией, воспитанниками Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия», Нахимовского училища и Кронштадтского морского кадетского военного корпуса.

В мероприятиях по случаю Дня военно-морского флота принимает участие Верховный главнокомандующий Вооруженными силами РФ, президент России Владимир Путин. На катере он совершил обход боевых кораблей, выстроившихся на рейде Невы. Российский лидер поприветствовал личный состав экипажей, поздравляя их с Днём ВМФ.

За самим парадом президент наблюдает с трибун на Сенатской площади Северной столицы, где он уже выступил с поздравлением российским морякам, подчеркнув, что ВМФ достойно выполняет свои задачи.

«Мы гордимся их свершениями», – отметил Верховный главнокомандующий Вооруженными силами РФ.

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