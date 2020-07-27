Афины и Анкара вновь на грани войны

Давно тлевшее напряжение между Турцией и Грецией вспыхнуло с новой силой после того, как Анкара заявила об отправке судна для проведения сейсмических исследований в спорных водах.

Анкара и Афины понимают, насколько высоки ставки в противостоянии в Эгейском и Средиземном морях, и не хотят первыми переводить конфликт на уровень вооруженного столкновения. Однако вооруженный конфликт между двумя членами НАТО может вспыхнуть в любой момент. По крайней мере, потенциал неблагоприятного развития событий налицо.

Плохие отношения между Турцией и Грецией носят экзистенциальный характер много веков. Отношения между соседями, а последние несколько десятилетий и союзниками по НАТО регулярно обострялись и неоднократно вспыхивали войны. Последний раз турки и греки воевали в 1974 году на Кипре. В 1996 году соседи были на грани войны из-за двух необитаемых островков Имия (Кардак), населенных только козлами.

Греция и Турция в последние годы часто спорят по поводу мигрантов, а буквально на прошлой неделе греки громче всех протестовали против проведенного по инициативе турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана превращения Айи—Софии из музея в действующую мечеть.

Нынешнее обострение началось после того, как Турция объявила о проведении сейсмических исследований в районе греческого острова Кастелоризо, расположенного вблизи турецкого города Анталья. В Афинах воды вокруг этого острова, естественно, считают греческими территориальными водами. В Анкаре, однако, возражают, говоря, что Кастеллоризо слишком мал и находится слишком далеко от Греции.

Конфликтный потенциал в нынешней ситуации высок: исследовательское судно «Оруч Рейс» сопровождают около двух десятков турецких военных кораблей, а рядом, буквально в нескольких километрах находятся греческие военные корабли. Столкновение осложнит и без того непростую ситуацию в Восточном Средиземноморье и вполне может вовлечь в конфликт между Турцией и Грецией и других игроков, включая Евросоюз и США.

Ставки сейчас особенно высоки, потому что на кону стоят углеводороды — несколько лет назад в кипрских водах были открыты большие месторождения газа. Причем, очень высока вероятность того, что рядом еще более крупные запасы газа и нефти. Желанием турецкой стороны поучаствовать в дележе жирного «углеводородного» пирога объясняется заключение Анкарой и Триполи в ноябре прошлого года соглашения о морских границах, которое, как утверждают в Анкаре, позволяет туркам претендовать на воды, которые по международному праву являются греческими.

В основе разногласий разный подход к измерению границ континентального шельфа. В Анкаре считают, что его следует считать от материковой части. В Турции уверены, что воды вокруг острова Кастелоризо, расположенного буквально в 2 километрах от южного побережья Турции и в 500 километрах от материковой Греции, являются турецкими. В Афинах при определении границ территориальных вод ссылаются на Конвенцию ООН по морскому праву, в которой на первое место ставится территориальная принадлежность острова, а не близость его к тому или иному государству.

Формально Турция имеет право претендовать на воды вокруг Кастелоризо, потому что она Конвенцию по морскому праву ООН не подписала. В противном случае все Эгейское море, в котором на значительном удалении от Греции разбросаны десятки греческих островов, зачастую необитаемых, стало бы исключительно греческими водами.

За ситуацией у южного побережья Турции внимательно следят столицах европейских государств и, естественно, в Вашингтоне. В 1996 г. вмешательство США в конфликт из-за двух крошечных островов, известных в Греции, как Имия, а в Турции — Кардак, позволило избежать военного конфликта. Формально сейчас может вмешаться в конфликт и Евросоюз, членом которого является Греция и вступить в который хочет Турция. Впрочем, нежелание европейцев принимать турок ослабило их влияние в Анкаре.

Посредником вполне может выступить и Россия, которая в последние годы играет все более активную роль в Восточном Средиземноморье и которая, имея хорошие отношения и с Афинами, и с Анкарой, в подобных случаях всегда занимает подчеркнуто нейтральную позицию.