Вход/Регистрация Подписка

Афины и Анкара вновь на грани войны

Москва, 27.07.2020
#Мир
#Пограничныe конфликты
  • Афины и Анкара вновь на грани войны

Крохотный греческий островок Кастелоризо стал новым камнем преткновения в отношениях Афин и Анкары

Фото из открытых источников

Давно тлевшее напряжение между Турцией и Грецией вспыхнуло с новой силой после того, как Анкара заявила об отправке судна для проведения сейсмических исследований в спорных водах.

Анкара и Афины понимают, насколько высоки ставки в противостоянии в Эгейском и Средиземном морях, и не хотят первыми переводить конфликт на уровень вооруженного столкновения. Однако вооруженный конфликт между двумя членами НАТО может вспыхнуть в любой момент. По крайней мере, потенциал неблагоприятного развития событий налицо.

Плохие отношения между Турцией и Грецией носят экзистенциальный характер много веков. Отношения между соседями, а последние несколько десятилетий и союзниками по НАТО регулярно обострялись и неоднократно вспыхивали войны. Последний раз турки и греки воевали в 1974 году на Кипре. В 1996 году соседи были на грани войны из-за двух необитаемых островков Имия (Кардак), населенных только козлами.

Греция и Турция в последние годы часто спорят по поводу мигрантов, а буквально на прошлой неделе греки громче всех протестовали против проведенного по инициативе турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана превращения АйиСофии из музея в действующую мечеть.

Нынешнее обострение началось после того, как Турция объявила о проведении сейсмических исследований в районе греческого острова Кастелоризо, расположенного вблизи турецкого города Анталья. В Афинах воды вокруг этого острова, естественно, считают греческими территориальными водами. В Анкаре, однако, возражают, говоря, что Кастеллоризо слишком мал и находится слишком далеко от Греции.

Конфликтный потенциал в нынешней ситуации высок: исследовательское судно «Оруч Рейс» сопровождают около двух десятков турецких военных кораблей, а рядом, буквально в нескольких километрах находятся греческие военные корабли. Столкновение осложнит и без того непростую ситуацию в Восточном Средиземноморье и вполне может вовлечь в конфликт между Турцией и Грецией и других игроков, включая Евросоюз и США.

Ставки сейчас особенно высоки, потому что на кону стоят углеводороды несколько лет назад в кипрских водах были открыты большие месторождения газа. Причем, очень высока вероятность того, что рядом еще более крупные запасы газа и нефти. Желанием турецкой стороны поучаствовать в дележе жирного «углеводородного» пирога объясняется заключение Анкарой и Триполи в ноябре прошлого года соглашения о морских границах, которое, как утверждают в Анкаре, позволяет туркам претендовать на воды, которые по международному праву являются греческими.

В основе разногласий разный подход к измерению границ континентального шельфа. В Анкаре считают, что его следует считать от материковой части. В Турции уверены, что воды вокруг острова Кастелоризо, расположенного буквально в 2 километрах от южного побережья Турции и в 500 километрах от материковой Греции, являются турецкими. В Афинах при определении границ территориальных вод ссылаются на Конвенцию ООН по морскому праву, в которой на первое место ставится территориальная принадлежность острова, а не близость его к тому или иному государству.

Формально Турция имеет право претендовать на воды вокруг Кастелоризо, потому что она Конвенцию по морскому праву ООН не подписала. В противном случае все Эгейское море, в котором на значительном удалении от Греции разбросаны десятки греческих островов, зачастую необитаемых, стало бы исключительно греческими водами.

За ситуацией у южного побережья Турции внимательно следят столицах европейских государств и, естественно, в Вашингтоне. В 1996 г. вмешательство США в конфликт из-за двух крошечных островов, известных в Греции, как Имия, а в Турции Кардак, позволило избежать военного конфликта. Формально сейчас может вмешаться в конфликт и Евросоюз, членом которого является Греция и вступить в который хочет Турция. Впрочем, нежелание европейцев принимать турок ослабило их влияние в Анкаре.

Посредником вполне может выступить и Россия, которая в последние годы играет все более активную роль в Восточном Средиземноморье и которая, имея хорошие отношения и с Афинами, и с Анкарой, в подобных случаях всегда занимает подчеркнуто нейтральную позицию.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров

Бизнес уходит в смартфон

В будущем выживут только те компании, которые вкладываются в цифровизацию, этот процесс уже не остановить. Более того, все уходит не просто в цифру, а на экран планшета или мобильного телефона

ММК сохраняет запас прочности на фоне кризиса

Низкая долговая нагрузка позволит ПАО ММК справиться с падением спроса из-за пандемии COVID-19, считают аналитики. В компании предпочитают действовать исходя из стресс-сценария, но подчеркивают, что ММК не отходит от своей дивидендной политики и исполняет все обязательства по контрактам
Новости партнеров

Tоп

  1. Потребительские настроения в России резко ухудшились
    Индекс потребительских настроений Высшей школы экономики снижается беспрецедентными темпами. Внезапность нарастания пессимизма потребителей стала ответом на абсолютно неожиданную коронавирусную атаку, сопровождавшуюся введением радикальных ограничительных мер, практически остановивших деятельность множества организаций, отмечают эксперты
  2. Игра на понижение
    Эксперты оценили перспективы рынка жилой недвижимости в России и указали ипотеку, как главный драйвер роста. Не исключено, что в дальнейшем ее условия станут еще привлекательнее
  3. Ученые назвали три простые меры, которые остановят коронавирус
    Ученые разработали модель эффективной борьбы с пандемией новой коронавирусной инфекции
Русская индустрия
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама