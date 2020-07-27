Акции дня: золотая лихорадка захватила рынок

Российский рынок акций растет и бьет рекорды. Акции сразу нескольких золотодобытчиков пользовались большой популярностью на фоне растущих цен на золото. Стоимость драгоценного металла в понедельник обновила максимум с сентября 2011 года. К завершению дневных торгов одна унция золота стоила 1931,2 долларов (+1,78%).

Трейдеры проявляли интерес к акциям «Полюса» (+10,48%), «Полиметалла» (+6,14%), «Селигдара» (обыкновенные +16,47%, «префы» +6,39%), «Бурятзолота» (+39,89%). На неусточивом рынке золото всегда было своего рода защитным активом, способом минимизировать риски. В нынешних условиях рост цен на золото – скорее спекулятивный, для реального роста нет макроэкономических предпосылок, считает заместитель завкафедры по науке СПбГЭУ Денис Горулев. В краткосрочной перспективе цена может достичь двух тысяч за унцию, однако через год-полтора вернется к полутора тысячам, считает Горулев. Пика стоимости в 2000-2100 за унцию золото может достигнуть в ближайшие недели, отметил эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев.

Индекс Мосбиржи за сессию вырос на +0,76% до 2884,88 пунктов. Индекс РТС поднялся на +0,81% до 1266,16 пунктов. Стоимость нефти Brent по состоянию на 19:11 мск составила 43,16 доллара за баррель (-1,42%). Российская валюта немного слабела – 71,8 рубля за доллар.