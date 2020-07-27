Болгария остановила транзит газа из России в Грецию

Из-за аварии на магистральном газопроводе Болгария остановила транзит российского газа в Грецию, сообщает «Булгартрансгаз». Уточняется, что транзит российского топлива остановлен из-за аварии, которая привела к «нарушения целостности трубопровода». ЧП произошло в 200 метрах от болгарско-греческой границы. Меры по ликвидации уже приняты, проводится аварийный ремонт, возобновление транспортировки газа ожидается в ближайшее время.

Как рассказали в Минэнерго Греции, авария не несет в себе угрозы энергетической безопасности страны, а поставка российского топлива в Грецию продолжается через турецкую территорию, передает Reuters. Помимо этого, в Греции имеются собственные запасы природного сжиженного газа.

В год через болгарскую территорию проходит около трех миллиардов кубометров российского газа, предназначенного для Греции, уточняет агентство.