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Новые вспышки инфекции в Европе больно бьют по турбизнесу

Москва, 27.07.2020
#Туризм
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#Экономика
  • Новые вспышки инфекции в Европе больно бьют по турбизнесу

Открывшиеся было отели о рестораны на испанском побережье вновь опустели и потеряли надежду на скорое восстановление бизнеса из-за роста заражений COVID-1 в стране

Zuma\TASS

Акции крупных европейских туристических агентств и авиакомпаний обвалились в понедельник после того, как серия новых вспышек коронавирусной инфекции в разных частях Европы вызвала опасения за восстановление турсектора и возврат ограничительных мер на поездки. Среди авиалиний сильнее всего упали акции британского лоукостера easyJet – более чем на 13%. Акции IAG, владельца British Airways, подешевели на 9%, а Ryanair – на 8%. Среди туроператоров наибольший обвал – на 15% произошел у англо-германской компании Tui.

Самые большие трудности сейчас у испанского турсектора.

«Испания – безопасная страна»,- лаконично прокомментировала глава МИД Испании Аранча Гонсалес Лайя субботнее решение Лондона отправлять на двухнедельный карантин британцев, возвращающихся с отдыха в Испании. Естественно, такое решение британского правительства, принятое после новых вспышек инфекции в Барселоне, Сарагосе и Льейде, заставит многих британских туристов отправиться на отдых в другие страны.

Испания сейчас ведет переговоры с Великобританией об исключении из списка карантинных мер хотя бы возвращающихся с отдыха на Балеарских и Канарских островах.

Франция, кстати, отреагировала на ухудшение ситуации с коронавирусом на Пиренеях точно также. Французский премьер-министр Жан Кастекс в пятницу «настоятельно рекомендовал» соотечественникам воздержаться от поездок в Каталонию, где существенно увеличилось число новых заражений коронавирусом COVID-19.

Французские власти также предупредили, что все приезжающие из 16 неевропейских стран с тяжелой коронавирусной обстановкой будут проверяться на наличие вируса. Причем, гражданам из четырех стран, включая США, при въезде во Францию придется представить справку о негативном тесте на коронавирус, сделанную не позднее чем за трое суток до поездки.

В последние дни зафиксирован заметный рост числа заражений и в Германии. Министр здравоохранения ФРГ Йенс Спан считает, что вспышку спровоцировали отпускники, возвращающиеся из Турции и Балкан. Скорее всего немецкие власти заставят возвращающихся проходить тесты на вирус.

Судя по всему, нынешняя вспышка эпидемии в Европе не случайно совпала с началом летнего туристического сезона. Политики вновь оказались перед очень трудным выбором: или вновь закрывать регионы и целые страны и тем самым причинить еще более сильный ущерб их экономикам, или рисковать здоровьем и даже жизнями соотечественников в результате второй волны пандемии, к которой могут привести массовые поездки за границу на отдых.

Туроператор Tui резко раскритиковал решение правительства Бориса Джонсона и пообещало всем британским туристам, оплатившим поездку в Испанию с 27 июля по 9 августа и теперь отказавшимся от нее, возврат денег.

Испания пользуется большой популярностью у отдыхающих с туманного Альбиона. Ежегодно Пиренейский полуостров посещают в среднем ок. 18 миллионов британцев.

Британия не единственная европейская страна, начавшая возвращать ограничения на поездки за границу. Греческие власти объявили, что пассажиры авиарейсов из Румынии и Болгарии, начиная с 28 июля, будут пускаться в страну только при предъявления справки с отрицательным результатом теста на коронавирус, проведенного не позднее чем за 72 часа до поездки.

В странах на западе Балкан в июле были зафиксированы вспышки коронавируса: в Румынии число заражений выросло в четыре раза, а в Болгарии – на 50%. Владельцы гостиниц в Халкидики и на Платамонасе, греческих курортах, популярных у отдыхающих с Балкан и Центральной Европы, жалуются, что последние две недели резко увеличилось количество отказов от поездок.

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