Фермеры стимулируют продажи автомобилей с кузовом универсал

Популярность автомобилей на вторичном рынке по типам кузова в разных российских регионах проанализировала розничная сеть автомобилей с пробегом Automama. В результате подсчёта интересные данные получились по доли автомобилей с типом кузова универсал, здесь первое место заняла Чувашия (7,1%), далее идут Орловская область (5,8%) и Мордовия (5,5%). Больше всего седанов сейчас наблюдается в Чечне, здесь доля машин с этим типом кузова занимает доминирующее положение и составляет 61,8%, далее в тройке лидеров идёт Ингушетия (56,6%) и Дагестан (54,8%).

По минивэнам с большим отрывом на рынке подержанных авто лидирует Приморский край – в этом регионе доля машин с таким типом кузова составляет 37,5%. На втором месте идёт Москва (3,8%) и Краснодарский край (2,7%). По доле внедорожников первый результат показывает Новосибирская область (32,5%), далее идут Москва (31,9%) и Нижегородская область (31,8%). Хэтчбеков больше всего в Адыгее (23,9%), Мордовии (22,2%) и Курганской области (20,8%). По доли автомобилей с кузовом купе лидирует Москва (1,5%), Краснодарский край (1,4%), Крым (1,3%). Больше всего кабриолетов в Крыму (0,4%), Ленинградская область (0,3%), Калининградская область (0,2%).

Преобладание автомобилей с тем или иным типа кузова объясняется спецификой региона. «Лидерство Чувашии в сегменте кузовов универсал можно объяснить тем, что в экономике республики доля сельской отрасли в структуре валового регионального продукта в два раза выше средней по РФ, а универсал, особенно отечественный, как нельзя лучше подходит для фермера с учетом того, что внедорожники с сопоставимыми объемами багажников значительно дороже», -- говорит Михаил Ерцев, операционный директор розничной сети автомобилей с пробегом Automama.

В среднем же на российском рынке подержанных машин седаны занимают 40,1%, внедорожники 27,7%, хэтчбеки 21,2%, универсалы 5,1%, минивэны 4,1%, купе 0,8%, пикапы 0,7%, кабриолеты 0,2%.