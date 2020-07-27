Вход/Регистрация Подписка

Фермеры стимулируют продажи автомобилей с кузовом универсал

Москва, 27.07.2020
Алексей Грамматчиков
На вторичном рынке автомобилей в России больше всего универсалов в Чувашии, седанов в Чечне, минивэнов в Приморье. В частности, в Чувашии высокий спрос на машины с самым вместительным типом кузова объясняется развитием фермерских хозяйств.
#Авто
  • Фермеры стимулируют продажи автомобилей с кузовом универсал

Алексей Грамматчиков

Популярность автомобилей на вторичном рынке по типам кузова в разных российских регионах проанализировала розничная сеть автомобилей с пробегом Automama. В результате подсчёта интересные данные получились по доли автомобилей с типом кузова универсал, здесь первое место заняла Чувашия (7,1%), далее идут Орловская область (5,8%) и Мордовия (5,5%). Больше всего седанов сейчас наблюдается в Чечне, здесь доля машин с этим типом кузова занимает доминирующее положение и составляет 61,8%, далее в тройке лидеров идёт Ингушетия (56,6%) и Дагестан (54,8%).

По минивэнам с большим отрывом на рынке подержанных авто лидирует Приморский край – в этом регионе доля машин с таким типом кузова составляет 37,5%. На втором месте идёт Москва (3,8%) и Краснодарский край (2,7%). По доле внедорожников первый результат показывает Новосибирская область (32,5%), далее идут Москва (31,9%) и Нижегородская область (31,8%). Хэтчбеков больше всего в Адыгее (23,9%), Мордовии (22,2%) и Курганской области (20,8%). По доли автомобилей с кузовом купе лидирует Москва (1,5%), Краснодарский край (1,4%), Крым (1,3%). Больше всего кабриолетов в Крыму (0,4%), Ленинградская область (0,3%), Калининградская область (0,2%).

Преобладание автомобилей с тем или иным типа кузова объясняется спецификой региона. «Лидерство Чувашии в сегменте кузовов универсал можно объяснить тем, что в экономике республики доля сельской отрасли в структуре валового регионального продукта в два раза выше средней по РФ, а универсал, особенно отечественный, как нельзя лучше подходит для фермера с учетом того, что внедорожники с сопоставимыми объемами багажников значительно дороже», -- говорит Михаил Ерцев, операционный директор розничной сети автомобилей с пробегом Automama.

В среднем же на российском рынке подержанных машин седаны занимают 40,1%, внедорожники 27,7%, хэтчбеки 21,2%, универсалы 5,1%, минивэны 4,1%, купе 0,8%, пикапы 0,7%, кабриолеты 0,2%. 

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров

Бизнес уходит в смартфон

В будущем выживут только те компании, которые вкладываются в цифровизацию, этот процесс уже не остановить. Более того, все уходит не просто в цифру, а на экран планшета или мобильного телефона

ММК сохраняет запас прочности на фоне кризиса

Низкая долговая нагрузка позволит ПАО ММК справиться с падением спроса из-за пандемии COVID-19, считают аналитики. В компании предпочитают действовать исходя из стресс-сценария, но подчеркивают, что ММК не отходит от своей дивидендной политики и исполняет все обязательства по контрактам
Новости партнеров

Tоп

  1. Потребительские настроения в России резко ухудшились
    Индекс потребительских настроений Высшей школы экономики снижается беспрецедентными темпами. Внезапность нарастания пессимизма потребителей стала ответом на абсолютно неожиданную коронавирусную атаку, сопровождавшуюся введением радикальных ограничительных мер, практически остановивших деятельность множества организаций, отмечают эксперты
  2. Игра на понижение
    Эксперты оценили перспективы рынка жилой недвижимости в России и указали ипотеку, как главный драйвер роста. Не исключено, что в дальнейшем ее условия станут еще привлекательнее
  3. Ученые назвали три простые меры, которые остановят коронавирус
    Ученые разработали модель эффективной борьбы с пандемией новой коронавирусной инфекции
Русская индустрия
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама