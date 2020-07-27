Глава ВОЗ: пандемия коронавируса в мире усиливается

Тедрос Аданом Гебрейесус – генеральный директор ВОЗ – заявил, что пандемия коронавируса COVID-19 усиливается.

По его данным, только за последние 6 недель число заболевших в мире практически удвоилось, приблизившись к 16 млн. При этом число умерших от этого страшного недуга превысило 640 тыс. человек, передаёт ТАСС.

Он также подчеркнул, что ВОЗ в ближайшие дни созовёт заседание комитета по чрезвычайным ситуациям для новой оценки пандемии нового коронавируса.

Глава организации отметил, что коронавирус изменил мир, так как пандемия одновременно объединила людей и разобщила их, показав, что «кто-то способен реагировать на сложившуюся ситуацию позитивно, а другие негативно.

«Мы очень многому научились, но на еще есть чему учиться. Хотя мир и изменился, для борьбы с COVID-19 по-прежнему необходимо и политическое лидерство, и более широкое информирование людей, а также умение их выслушать», – резюмировал Тедрос Аданом Гебрейесус.

Ранее сообщалось, что к утру 27 июля по данным университета Джонса Хопкинса, общее число заболевших коронавирусной инфекцией в мире превысило 16,2 миллиона человек в 188 странах.

Согласно информации проекта в мире инфицировано за все время эпидемии 16 201 176 человек, суточный прирост составил около 203 тысяч. Число летальных исходов за всю эпидемию достигло 647 928 инфицированных, более 9,4 миллиона человек выздоровели.

На первом месте по количеству заразившихся остаются США - более 4,2 миллионов человек. Второе место занимает Бразилия, где инфицированных уже 2,4 миллиона человек. На третьем месте Индия, в которой насчитывается 1,4 миллиона заболевших. России (811 тысяч) остается на четвертой позиции, на пятой строчке ЮАР – 445 заболевших. В десятке рейтинга также расположились Мексика, Перу, Чили, Великобритания и Иран.

Наибольшее количество летальных исходов зафиксировано в США - 146 934 человека. Самая высокая смертность – более 10%, зафиксирована в европейских странах, наиболее пострадавших от пандемии.