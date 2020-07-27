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Испания заявила о безопасности страны для путешественников

Москва, 27.07.2020

Правительство Испании заявляет, что ситуация с коронавирусом в стране находится под контролем, также все вспышки в стране полностью купируются. В этой связи, поездки в страну полностью безопасны для путешественников. С подобным заявлением официальный Мадрид выступил после решения британских властей отправлять на карантин приехавших из Испании. Напомним, решение о двухнедельном карантине вступило в силу с 26 июля без предупреждения, что заставляет нервничать многих путешественников.

О безопасности Испании, как для граждан страны, так и для иностранцев, заявил ранее глава МИД Испании, несмотря на некоторый рост числа заболевших после снятия ограничений из-за коронавируса. В некоторых регионах страны пришлось даже ввести новые меры, к примеру, обязать всех носить медицинские маски в общественных местах.

Ранее сообщалось, что на первом месте по количеству заразившихся остаются США - более 4,2 миллионов человек. Второе место занимает Бразилия, где инфицированных уже 2,4 миллиона человек. На третьем месте Индия, в которой насчитывается 1,4 миллиона заболевших. России (811 тысяч) остается на четвертой позиции, на пятой строчке ЮАР – 445 заболевших. В десятке рейтинга также расположились Мексика, Перу, Чили, Великобритания и Иран.

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