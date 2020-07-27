Коронавирус: опубликована мировая статистика на утро 27 июля

К утру 27 июля по данным университета Джонса Хопкинса, общее число заболевших коронавирусной инфекцией в мире превысило 16,2 миллиона человек в 188 странах.

Согласно информации проекта в мире инфицировано за все время эпидемии 16 201 176 человек, суточный прирост составил около 203 тысяч. Число летальных исходов за всю эпидемию достигло 647 928 инфицированных, более 9,4 миллиона человек выздоровели.

На первом месте по количеству заразившихся остаются США - более 4,2 миллионов человек. Второе место занимает Бразилия, где инфицированных уже 2,4 миллиона человек. На третьем месте Индия, в которой насчитывается 1,4 миллиона заболевших. России (811 тысяч) остается на четвертой позиции, на пятой строчке ЮАР – 445 заболевших. В десятке рейтинга также расположились Мексика, Перу, Чили, Великобритания и Иран.

Наибольшее количество летальных исходов зафиксировано в США - 146 934 человека. Самая высокая смертность – более 10%, зафиксирована в европейских странах, наиболее пострадавших от пандемии.

В России за истекшие сутки зафиксировано 5 765 новых случаев коронавируса, в общей сложности выявлено за все время эпидемии 812 485 случаев заражения коронавирусом. Поправилось более 600 тысяч пациентов, летальных исходов зафиксировано 13 269 человек. С начала эпидемии в стране было сделано более 26,9 миллиона тестов на коронавирус.