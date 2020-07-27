Курс доллара: рубль ждет тяжелый август

Рубль завершил прошедшую неделю на негативе, просев к основным резервным мировым валютам. В пятницу вечером к закрытию основной торговой сессии Мосбиржи курс доллара составил 71,84 руб., курс евро – 83,57 руб.

При этом рубль днём в пятницу подбирался к психологической отметке в 72,00, но так и не пробил её. В итоге в паре с долларом нацвалюта осталась почти на тех же позициях, что и неделю назад, зато чувствительно подешевела к евро, потеряв за 7 дней сразу 1,37 руб.

Таким образом, к концу июля рубль подошёл испытывая, как внешнее, так и внутреннее давление. К внешнему негативу можно отнести коронавирусные опасения инвесторов, которые на фоне регулярного роста числа заболевших COVID-19, бегут от риска в защитные активы. Кроме того, ослабляет позиции национальной валюты информация о возможном введении новых антироссийских санкций, дешевеющая нефть, а также ухудшение отношений между Вашингтоном и Пекином.

Из внутренних факторов, не позволяющих рублю чувствовать себя спокойно, можно отнести решение ЦБ понизить ключевую ставку на 0,25 п.п. — до 4,25% годовых — нового исторического минимума. Кроме того, в августе рубль лишится поддержки регулятора на 40 млрд долл. Руководство ЦБ решило не продавать всю валюту, вырученную от сделки по продаже Сбербанка. Об этом на уже упомянутом заседании совета директоров заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина. Напомним, от продажи крупнейшей кредитной организации страны правительству ЦБ выручил 44 млрд долл. Тогда Банк России обязался ежегодно и в течение трёх лет продавать 12,6 млрд долл. на поддержку рубля.

Наверняка в дальнейшем ударит по курсу рубля и возобновление международного авиасообщения с Россией. Напомним, уже с августа из аэропортов Москвы, Подмосковья, Петербурга и Ростова-на-Дону начнут выполняться международные рейсы в Великобританию, Турцию и Танзанию. Сейчас переговоры по возобновлению авиасообщения продолжаются ещё с 30 странами. Открытие границы, что вполне объяснимо, вызовет спрос на иностранную валюту. Прежде всего, доллар, а это, безусловно, ослабит рубль.

По мнению большинства экспертов, учитывая всё это, российскую валюту ждёт очень тяжёлый август. Об этом, в частности, заявил Александр Купцикевич из FxPro. Он напомнил, что последний месяц лета традиционно непростой для российской валюты. Как пояснил Купцикевич, именно в августе происходит возвращение активности на рынке.

«А ещё в августе обычно оформляется смена трендов на 3-6 месяце вперёд. Так что в ближайшее время события могут развиваться стремительно и не в позитивном для рубля направлении», – подчеркнул он.

При этом эксперт полагает, что ближе к концу августа пара доллар-рубль уйдёт в коридор 75,00-77,00 с дальнейшем пробоем в конце года отметки в 80,00 руб. Евро, по его мнению, по итогам августа окажется в диапазоне 87,00-88,00 руб., завершив год возле 90,00 руб.

Чуть более оптимистичен Пётр Пушкарев из TeleTrade, который считает, что к началу сентября доллар будет торговаться в широком коридоре 67,00-74,00 с возможным тестированием обеих границ.

Однако он не исключил падения рубля в диапазон 70,00-76,00, но при условии заметных подвижек на глобальных торговых площадках.

«В паре с евро рубль может в августе уйти выше 85,00. Но здесь многое будет зависеть от того, успеют ли инвесторы до конца лета зафиксировать прибыль по ставкам на рост евро к доллару», – резюмировал он, добавив, что в любом случае национальную валюту ждёт очень сложный период.