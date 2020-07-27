Эксперт рассказал, что 98% заболевших COVID-19 не нуждаются в особом лечении

Как рассказал руководитель международных проектов по безопасности пациентов и персонализированной медицине Юрий Киселев, более 98% пациентов, заболевших коронавирусом нового типа, поправились самостоятельно без особого лечения.

«Более 98% заболевших коронавирусом поправляются, причем большинство — без какого-либо лечения, кроме банальных жаропонижающих», - рассказал эксперт.

Он уточнил, что главную роль в борьбе организма с коронавирусом играет иммунитет человека, а главным врагом является паника, которой подвергаются, как пациенты, так и медики. Киселев подчеркнул, что не подтвердили собственную эффективность противомалярийные препараты, а также медикаменты против ВИЧ. Кроме того, сами лекарства имеют много побочных эффектов, которые ослабляют организм. Единственным перспективным препаратом Киселев считает «Дексаметазон», который обычно используется при опасных аллергических реакциях.

В России по данным на утро 27 июля насчитывается 5 635 новых заболевших коронавирусом в 84 регионах России, передает оперштаб. Уточняется, что 24,9% новых пациентов не имели клинических проявлений заболевания. В общей сложности в стране за все время эпидемии выявлено 818 120 случаев инфицирования коронавирусом, суточный прирост составил +0,7%.