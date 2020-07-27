Погода в начале августа резко поменяется

До конца рабочей недели в континентальной части нашей страны будет по-летнему тепло. По прогнозу Гидрометцентра, в ближайшие дни средний показатель температурного фона в РФ окажется самым высоким в уходящем июле. При этом специалисты объяснили, почему пик жары наступает только сейчас, а не во время летнего солнцестояния в конце июня. Всё дело в том, что от прямых солнечных лучей, нагревается не атмосфера, а лишь подстилающая поверхность.

К 20-м же числам этого месяца нижние слои почвы уже основательно прогрелись, спровоцировав передачу солнечной энергии во внешние слои атмосферы, после чего столбики термометров пошли вверх. Однако тёплый климатический период продержится на Русской равнине совсем недолго. В начале августа погода резко поменяется. Ожидается, что начиная с вечера четверга всю европейскую часть страны накроет холодный атмосферный фронт, который уже надвигается с севера.

Если в середине недели, по прогнозу синоптиков, в центральных регионах России погодные градусники будут показывать плюс 27-28, то в четверг, 30 июля воздух остынет до плюс 23-25, в субботу, 1 августа и в воскресенье, 2 августа и вовсе – до плюс 18-19. Резкое понижение температурного фона станет сопровождаться холодным ветром с порывами 10 метров в секунду и ливнями.

Предположительно, такая погода продержится как минимум до середины следующей недели последнего месяца календарного лета. Как предупреждают метеорологи, похолодание накроет сначала весь центра России, позже распространится на северо-запад, а в дальнейшем и на юг страны.

Погода в Москве в конце июля – начале августа. Точный прогноз синоптиков

В Москве в ближайшие дни ожидается комфортная погода. Несмотря на то, что в основном будет пасмурно, а местами пройдут дожди, градусники покажут довольно высокие показатели. Так, во вторник столбики термометров поднимутся до плюс 28. Среда и вовсе станет самым тёплым днём последней недели июля – воздух прогреется до плюс 30, хотя возможны и небольшие осадки.

Однако уже во второй половине дня четверга в регион ворвётся скандинавский циклон, который понизит температуру до плюс 22-24. В последний день июля станет ещё прохладнее – всего плюс 18-19 днём и плюс 12-13 ночью.

В первые дни августа столичный регион начнут заливать осадки, наиболее сильные из них ожидаются в Подмосковье, что вряд ли порадует тех, кто собирается провести очередной уикенд на даче. При этом дневной температурный фон в черте города и в области будет низким для начала последнего месяца лета – плюс 18-20.

Согласно многолетним наблюдениям за погодой, абсолютный температурный максимум 27 июля был зафиксирован в Москве в 2010 году. Тогда столбики термометров поднимались до плюс 35,7. Самая холодная ночь ещё в позапрошлом веке – в 1880 году в ранние утренние часы 27 июля воздух остывал до плюс 5,4. В 2015 году в этом день выпало 39 мм при норме в 94 мм.

В прошлом году это день ночью градусники показывали плюс 16,6, в светлое время суток – плюс 29. А вот осадков вообще не было, чего не скажешь про сегодняшний день.

Прогноз погоды на неделю в СПб и Ленинградской области

В Ленинградской области и СПб неделя началась с солнечной погоды. Сегодня в регионе даже в тени было плюс 25, а на солнце градусники показывали почти 30. Впрочем, долго нежиться под лучами июльского солнца жителям Северной столицы не суждено.

Уже завтра в городе на Неве и области ожидается сильный ливень. Температура понизится, но пока не существенно – до среды включительно столбики термометров будут держаться на отметках плюс 23-24. В четверг же усилится ветер, вновь прольют ливни, прогремят грозы, а воздух остынет до плюс 19.

В таком температурном режиме под аккомпанемент дождей и холодного северного ветра Санкт-Петербург и Ленинградская область вступят в август.

Погода в Хабаровском крае. Жара в конце июля, похолодание в начале августа

Очень жарко до конца июля будет в Хабаровском крае. Причём если в центральных и северо-западных регионах страны с каждым последующим днём столбики термометров будут понижается на 1-2 градуса, то здесь ситуация станет складываться с точностью наоборот.

Например, сегодня в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре было плюс 26-27, завтра воздух прогреется до плюс 30, в среду до плюс 32, в четверг – до плюс 33. Завершится второй месяц лета также вполне себе летними плюс 28-29 и небольшими осадками.

А вот август начнётся сильным ливнем и резким похолоданием. В ночь на субботу, 1 августа на всей территории Хабаровского края столбики термометров опустятся сразу на 10 градусов – до плюс 20. Чуть теплее будет днём – плюс 22-23. В дальнейшем в регионе погода стабилизируется в пределах плюс 24-26, но аномальная жара в Хабаровский край больше не вернётся.