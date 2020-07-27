США перешли к прямым угрозам европейским подрядчикам «Северного потока-2»

Как сообщила немецкая газета Die Welt, американские чиновники усилили вербальные интервенции вокруг газового проекта «Северный поток—2». Не успели конгрессмены утвердить изменения в оборонный бюджет, которые предполагают введение санкций в отношении участников проекта, как чиновники Госдепартамента провели ряд личных видеопереговоров с представителями европейских компаний.

Так, сообщило издание, состоялись как минимум две телеконференции с европейскими подрядчиками «Северного потока—2». В них принимали участие 12 американских чиновников из Госдепартамента, министерства финансов и министерства энергетики. Они, в частности, озвучили «очень и очень серьезные» угрозы. Таким образом, Вашингтон четко дал понять ЕС, что намерен «помешать завершению строительства трубопровода».

На последнем этапе США попытаются оказать давление на компании, для которых шансы совсем лишиться нормального доступа к рынку США либо же остаться на нём, но получить огромные финансовые штрафы, могут быть более значимыми угрозами, чем прямые убытки, которые они потерпят, отказавшись от участия в «Северном потоке—2». А это, в первую очередь, компании—страховщики, и конечно, сами энергетические компании—участницы проекта, поясняет шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв.

Подрядчиков, выполняющих работы, это коснётся вряд ли, поскольку «Газпром», по сути, достраивает трубопровод своими силами. Поэтому проблем с чисто физическим завершением проекта возникнуть не должно. Сложности и задержки скорее могут возникнуть уже на этапе эксплуатации, когда могут вновь всплыть вопросы о перераспределении долей участия в инвестировании, и какие компании, из каких стран, в каких объёмах — будут в таком случае выгодоприобретателями от проекта. Но и это едва ли задержит окончательный запуск газа больше чем на 3—6 месяцев, считает эксперт.

В ЕС хотят более дешёвых тарифов на газ. А страховку можно попытаться возложить либо на отдельные формально независимые юрлица, либо же вовсе на компании, представляющие де-факто неевропейские государства. Не обязательно Россию, а возможно, даже Китай или ещё какую-то из стран Азии, так как чисто финансовый интерес страховых компаний поучаствовать в крупном проекте всегда налицо. Окупаемость проекта всё равно будет высокой: вопрос лишь, за чей счёт прибыль всё-таки сократится — только лишь за счёт пострадавших от вероятных санкций США компаний—участниц, или же финансово это бремя частично возьмут на себя европейские правительства.

Но защищать проект Европа будет до конца: на уровне правительств, так как сами по себе энергетические компании—инвесторы защитить себя смогут вряд ли. В ходе каких-то переговоров с американцами они разве что предельно прояснят ситуацию. А дальше уже это будет делом правительств Германии и других стран: идти ли в ответ совсем жёстко, вводить ли против поставщиков американского СПГответные санкции , а по сути заградительные барьеры, или же выбрать путь денежных компенсаций, налоговых скидок и других послаблений для европейских компаний из бюджета, а где-то и просто очередных организационных решений по образованию отдельных юрлиц.

Всё перечисленное сделать проще, чем обложить американский СПГ тарифами, уверен Пётр Пушкарёв. И это путь наименьшего сопротивления, поскольку намного более дешёвый газ из России, в конечном счёте, очень нужен и выгоден и всем крупным промышленникам, и простым потребителям. Так что это и снижение себестоимости производств, и значит, плюс европейцам в товарной конкуренции, увеличение как налоговой базы и отчислений в бюджеты тех же стран, так и, наконец, электоральной базы политиков, так как более дешёвых тарифов на газ хотят и «простые немецкие бюргеры», и далеко не простые избиратели—промышленники.

В этих условиях, уверен эксперт, дорогой СПГ из США всё равно будет проигрывать, и больших объёмов поставок СПГ всё равно не будет, так что не будет и необходимости ограничивать уже объёмы поставок СПГ в Европу формальными мерами. Собственно, продавить всеми правдами и неправдами поставки американского СПГ и требует в Америке от Белого дома американское газовое лобби, и команде Трампа сложно противостоять ещё и этому внутреннему напору за несколько месяцев до выборов.

«Северный поток—2» из энергетического и экономического проекта постепенно приобретает форму объекта для политического шантажа, указывает, в свою очередь, главный аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов. Для США до последнего противостоять проекту становится задачей номер один поскольку исторически, «управление политикой и мировой экономикой» за счет санкций, становится единственным действенным методом. Надо сказать, что столь заметное давление и прямое озвучивание угроз посредством уже даже телеконференции является скорее запрещенным приемом и такой подход, с точки зрения европейцев может вполне вызвать противодействие.

Регулярное введение ограничительных санкций с целью задушить европейских партнеров «Газпрома» — это прямое вмешательство во внутренние дела и нарушение международных норм. Объективно Европа не должна спрашивать разрешения у США — можно или нельзя укреплять сотрудничество с Россией в энергетической сфере. Более того «Северный поток—2» не является проектом, который полностью монополизирует европейский газовый рынок, поскольку в ЕС предусмотрительно, в том числе учитывая давление США, предприняли определенные меры в части внесения изменений в третью газовую директиву и на полной мощности проект этот работать не сможет. Более того новый транзитный контракт с Украиной также дает гарантии невозможности заполнения «Северного потока—2» даже до 50% от разрешенного прогона.

Но пока новые санкции должны пройти массу согласований, и их окончательный вариант будет зависеть от ряда факторов, в том числе, и от того, как будут распределяться политические силы в преддверии президентских выборов в США, отмечает Алексей Антонов. Что касается перспектив достройки проекта, то осталось по дну проложить порядка 160 километров — для этого у «Газпрома» пока есть два судна — баржа «Фортуна» и «Академик Черский», но их оборудование не может обеспечить быстрой и эффективной укладки труб, поэтому сейчас они проходят необходимую модернизацию.

Суда имеют отличную от трубоукладчиков швейцарской Allseas систему позиционирования на поверхности моря, и с такой системой по датскому законодательству они завершить проектне смогли бы , но подали заявку на исключение из правил. Датская сторона ее одобрила, и сейчас у «Газпрома» есть шансы на завершение проекта. Однако произойдет это не раньше, чем США успеют принять новый оборонный бюджет, считает эксперт. Поэтому можно ожидать новых тревожных новостей относительно судьбы проекта.