Эскалация конфликта между США и КНР спровоцировала отток из китайских акций

Конец прошедшей недели для участников мирового финансового рынка оказался довольно нервным. В первую очередь, негатив был связан с обострением отношений между Америкой и Китаем. Минюст США предъявил обвинение в краже коммерческих секретов и мошенничестве двум гражданам Китая и потребовал закрыть генеральное консульство КНР в Хьюстоне (Техас). В свою очередь, Китай объявил о закрытии генерального консульства США в Чэнду — административном центре провинции Сычуань.

В первую очередь, пострадали китайские акции — по данным Bloomberg, в пятницу иностранные инвесторы сбросили китайские акции на 16,4 млрд юаней, или 3,2 млрд долларов. CSI 300 обвалился на 4,4%, а высокотехнологичный ChiNext — на 6,1%. Акции BGI Genomics, Huabao Flavours, Jiangxi Boya Bio Pharma, SG Micro и Sunwoda Electronic потеряли по 10%.

Впрочем, новая неделя начинается для рынков более спокойно: китайский индекс Shanghai Composite к 8:52 мск прибавил 0,29%, гонконгский Hang Seng просел на 0,37%. Этому способствовала сильная корпоративная статистика. Так, совокупная прибыль промпредприятий с годовой выручкой свыше 20 млн юаней в прошлом месяце увеличилась на 11,5% по сравнению с июнем прошлого года и составила 666,55 млрд юаней (95,22 млрд долларов).

Снижение китайского фондового рынка началось еще в середине июля, когда он просел максимально за последние пять месяцев, напоминает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. Тогда поводом для снижения стала негативная статистика по розничным продажам в КНР (падение оказалось сильнее прогнозов, восстановление сектора очень медленное на фоне снятия ограничений по коронавирусу).

Второй фактор для падения бирж в КНР — усиление негативной риторики между США и Поднебесной. Кроме того, власти Китая обеспокоены возможностью перегрева рынка — после снятия карантина в стране на биржах отмечен стремительный рост, что грозит повторением ситуации 2014—2015 гг. Тогда правительство КНР всячески стимулировало увеличение индексов, заявляя о быстром восстановлении экономики после кризиса. Через некоторое время на биржах стали лопаться «пузыри».

Сейчас очевидно следующее, отмечает аналитик: негативная риторика между США и Китаем нарастает. Обострение политических отношений между странами (закрытие посольств) и взаимные экономические ограничения (ни о какой торговой сделке речь, похоже, уже не идет) приведет к дальнейшему снижению биржевых индексов и падению акций ведущих компаний. При этом такой же процесс будет усиливаться и на всем рынке региона АТР, негативные тенденции отразятся и на состоянии американских и европейских бирж.

Прошлую неделю американские фондовые индексы завершили снижением:Dow Jones Industrial Average – минус 0,68%, Standard & Poor's 500 — минус 0,62%, Nasdaq Composite — минус 0,94%. Всего за неделю Dow растерял рост за последние три недели, S&P 500 снизился впервые за месяц, Nasdaq снижается вторую неделю подряд. Европейский Stoxx Europe 600 опустился на 1,7%. Взаимные претензии США и Китая, напряжение в отношениях, усиление торговой войны станет дополнительным фактором неустойчивости для всей мировой экономики, которая и так потеряла очень много на фоне пандемии, уверен Артем Деев.

Между тем, считает руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган, активные продажи китайского рынка акций в пятницу пока не позволяют говорить о переломе растущего тренда, который, как и на других мировых площадках, возник в середине марта после решительного вмешательства ФРС, которая фактически заявила о неограниченной эмиссии долларов для поддержки финансовых рынков. Даже с учетом резкого падения в пятницу на 4,4% с начала июля индекс вырос на 8,8%. В первом полугодии число инвесторов в акции в Поднебесной выросло на 28% не без участия местных СМИ, подконтрольных государству, которые убеждали в благоприятных перспективах китайской экономики, получившей сравнительно менее болезненный удар от пандемии COVID-19.

По данным Goldman Sachs, отток из фондов акций, ориентированных на Китай, наблюдался на протяжении последних 11 недель. Зарубежные инвесторы могли предельно четко представлять грядущее ухудшение отношений между двумя крупнейшими экономиками, начавшееся из-за принятия закона о национальной безопасности Гонконга. Очевидно, что последние акты в этой пикировке с закрытием генконсульств в Чэнду и Хьюстоне, стали сигналом перехода к более активной фазе их разрушения, несмотря на намеченные на август переговоры по «первой фазе» торговой сделки и предстоящих президентских выборов в США в ноябре.

За счет расширения ликвидности Народным банком Китая, относительно небольшой долей зарубежных инвесторов на китайском рынке акций и пропагандистских усилий правительства КНР, направленных на местную биржевую публику, при сохранении стабильности на глобальных рынках китайский CSI может удержаться от перехода в «медвежью» фазу. Несмотря на признаки «пузыря», которые характерны и для американского рынка акций, китайская экономика по итогам года, как ожидается, сохранит положительную динамику (прогнозы ВВП по итогам года варьируются от 0,1% до 2,2%).

Тем не менее, полагает Михаил Коган, более отдаленное будущее для держателей акций китайских компаний выглядит не столь определенным. Характер нынешней риторики между Пекином и Вашингтоном не позволяет рассчитывать на примирение, давление США будет усиливаться, что будет вызывать и реакцию Китая. «Красные линии» после Гонконга были пройдены, сейчас США могут «раскачивать» ситуацию вокруг Тайваня и в Южно-Китайском море, определенные успехи достигнуты в создании коалиции стран против использования оборудования сети 5G компании Huawei, идут угрозы об «отключении» Китая от долларовой системы. Это не может не вызывать раздражение в Поднебесной, которая фактически подрывает исполнение «первой фазы» торговой сделки с США и активно развертывает свою технологическую инфраструктуру, которая повысит его независимость.

Для многих наблюдателей очевидно, что прогнозы главы Alibaba Джека Ма и других экспертов о новой «холодной войне» начинают сбываться. При этом никто сейчас не может исключать и ее перехода в «горячую фазу» в том или ином виде. Можно ожидать дальнейшей эскалации напряженности, которая в итоге может вылиться в ухудшение настроений на всех мировых рынках акций в силу масштаба китайской и американских экономик. В этом случае такие дни, как минувшая пятница с падением китайского CSI 300 на 4,4%, могут стать частым явлением.