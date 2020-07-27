Вход/Регистрация Подписка

Туроператоры сообщили о низкой загруженности курортов России в осенние месяцы

Москва, 27.07.2020

Курорты Крыма и Сочи в бархатный сезон будут загружены меньше обычного, раскрыли данные о бронированиях на осень в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Уточняется, что пик бронирований отдыха на российских курортах пришелся на июль и август, а вот ажиотажного спроса на осенние месяцы не наблюдается. Ранее эксперты прогнозировали высокий спрос на этот период из-за сдвига курортного сезона.

Как рассказали в онлайн-сервисе покупки авиабилетов Biletix, количество бронирования авиабилетов на сентябрь-октябрь в период с 10 по 20 июля составило 5,3%, тогда как в аналогичный период прошлого года эта доля была равна 17%.

«В топе в период "бархатного сезона" Симферополь, Сочи, Анапа, Калининград, Минводы», — отметили аналитики.

Владелец сетей гостиниц «Ателика» и «Дивный мир» Алексей Высоканов уверен, что пиковый спрос еще впереди.

«Мы ожидаем пик спроса на "бархатный сезон" позже, ближе к сентябрю», — уточнил он.

Ранее глава Крымского полуострова Сергей Аксенов заявил о беспрецедентном притоке туристов в регион, Крым к концу июля принял уже миллион путешественников, а загруженность отелей составляет от 95 до 100%.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров

Бизнес уходит в смартфон

В будущем выживут только те компании, которые вкладываются в цифровизацию, этот процесс уже не остановить. Более того, все уходит не просто в цифру, а на экран планшета или мобильного телефона

ММК сохраняет запас прочности на фоне кризиса

Низкая долговая нагрузка позволит ПАО ММК справиться с падением спроса из-за пандемии COVID-19, считают аналитики. В компании предпочитают действовать исходя из стресс-сценария, но подчеркивают, что ММК не отходит от своей дивидендной политики и исполняет все обязательства по контрактам
Новости партнеров

Tоп

  1. Потребительские настроения в России резко ухудшились
    Индекс потребительских настроений Высшей школы экономики снижается беспрецедентными темпами. Внезапность нарастания пессимизма потребителей стала ответом на абсолютно неожиданную коронавирусную атаку, сопровождавшуюся введением радикальных ограничительных мер, практически остановивших деятельность множества организаций, отмечают эксперты
  2. Игра на понижение
    Эксперты оценили перспективы рынка жилой недвижимости в России и указали ипотеку, как главный драйвер роста. Не исключено, что в дальнейшем ее условия станут еще привлекательнее
  3. Ученые назвали три простые меры, которые остановят коронавирус
    Ученые разработали модель эффективной борьбы с пандемией новой коронавирусной инфекции
Русская индустрия
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама