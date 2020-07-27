Туроператоры сообщили о низкой загруженности курортов России в осенние месяцы

Курорты Крыма и Сочи в бархатный сезон будут загружены меньше обычного, раскрыли данные о бронированиях на осень в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Уточняется, что пик бронирований отдыха на российских курортах пришелся на июль и август, а вот ажиотажного спроса на осенние месяцы не наблюдается. Ранее эксперты прогнозировали высокий спрос на этот период из-за сдвига курортного сезона.

Как рассказали в онлайн-сервисе покупки авиабилетов Biletix, количество бронирования авиабилетов на сентябрь-октябрь в период с 10 по 20 июля составило 5,3%, тогда как в аналогичный период прошлого года эта доля была равна 17%.

«В топе в период "бархатного сезона" Симферополь, Сочи, Анапа, Калининград, Минводы», — отметили аналитики.

Владелец сетей гостиниц «Ателика» и «Дивный мир» Алексей Высоканов уверен, что пиковый спрос еще впереди.

«Мы ожидаем пик спроса на "бархатный сезон" позже, ближе к сентябрю», — уточнил он.

Ранее глава Крымского полуострова Сергей Аксенов заявил о беспрецедентном притоке туристов в регион, Крым к концу июля принял уже миллион путешественников, а загруженность отелей составляет от 95 до 100%.