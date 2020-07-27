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Туры в закрытые страны массово переносят на август

Москва, 27.07.2020

Как сообщает ресурс Tourprom, туры в Грецию, Болгарию, Индию и другие страны, с которым у России пока не восстановлено сообщение в массовом порядке переносятся на более поздний срок. При этом сохраняются параметры и не требуется доплата.

В списке также присутствуют Вьетнам, Марокко, Кипр, Тунис, Испания, ОАЭ, Хорватия, Шри-Ланка и Черногория. Путешественникам, чьи поездки были запланированы по данным направлениям предлагается перенести поездки на более поздние сроки. Количество ночей, город вылета, отель, размещение, а также число туристов сохраняется. Уточняется, что воспользоваться предложением смогут туристы только с пакетными турами, которые должны были вылететь на отдых по 18 направлениям.

Предложение не распространяется на туры внутри страны и неполные бронирования, поскольку с учетом регулярных перелетов возможна отмена рейса. Также сообщается, что по турам, которые переносятся на более поздний срок, возврат средств невозможен. Так же можно перенести отдых на осень без каких-либо доплат.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин объявил о возобновлении международного авиасообщения с Россией, начиная с 1 августа. С этого дня из аэропортов Москвы, Подмосковья, Петербурга и Ростова-на-Дону начнут выполняться международные рейсы. Мишустин добавил, что возобновление полетов позволит ускорить возвращение россиян, застрявших за границей из-за перерыва в авиасообщении, вызванного пандемией коронавируса. В первую очередь, авиасообщение будет возобновлено с термя странами -  Великобританией, Турцией и Танзанией.

 

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