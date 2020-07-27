В Италии анонсировали появление в продаже вакцины от коронавируса

Производство вакцины против коронавируса в больших объё, разработкой которой занимается группа учёных из Великобритании и Италии, начнётся уже в сентябре этого года.

При этом в свободной продаже вакцина должна появиться в январе. Это будет первая в Старом Свете вакцина от COVID-19, передаёт РИА Новости.

«Сейчас мы находимся на третьем этапе работы, проводя тесты на 10 тыс. человек. Если все пойдёт всё хорошо, допустимо предположить, что в конце сентября может начаться её производство в больших объемах», – рассказал один из руководителей этого проекта, добавив, что что правительства сначала организуют вакцинацию тех категорий граждан, которые подвержены наибольшему риску, а уже потом первые дозы вакцины появятся в продаже.

Ранее сообщалось, что к утру 27 июля по данным университета Джонса Хопкинса, общее число заболевших коронавирусной инфекцией в мире превысило 16,2 миллиона человек в 188 странах.

Согласно информации проекта в мире инфицировано за все время эпидемии 16 201 176 человек, суточный прирост составил около 203 тысяч. Число летальных исходов за всю эпидемию достигло 647 928 инфицированных, более 9,4 миллиона человек выздоровели.

На первом месте по количеству заразившихся остаются США - более 4,2 миллионов человек. Второе место занимает Бразилия, где инфицированных уже 2,4 миллиона человек. На третьем месте Индия, в которой насчитывается 1,4 миллиона заболевших. России (811 тысяч) остается на четвертой позиции, на пятой строчке ЮАР – 445 заболевших. В десятке рейтинга также расположились Мексика, Перу, Чили, Великобритания и Иран.

Наибольшее количество летальных исходов зафиксировано в США - 146 934 человека. Самая высокая смертность – более 10%, зафиксирована в европейских странах, наиболее пострадавших от пандемии.