В Минпросвещения назвали формат нового учебного года в российских школах

Сергей Кравцов – глава Минпросвещения России – назвал формат нового учебного года в школах страны. По его словам, учебный год 2020/2021 должен начаться в традиционной форме, передает РИА Новости.

При этом министр подчеркнул, что ведомство готовится к тому, что все средние образовательные учреждения России в новом учебном году будут открыты, а 1 сентября везде пройдут традиционные линейки.

По словам Кравцова, для обеспечения безопасности школьников обязательно будут учтены все требования Роспотребнадзора, а также успешный опыт организации проведения ЕГЭ.