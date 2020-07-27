В Москве предотвращён теракт

Сотрудники Федеральной служба безопасности (ФСБ) совместно со своими коллегами из МВД и Следственна комитета пресекли деятельность террористической организации, которая планировала устроить теракт в Москве.

Согласно предварительной информации, приезжего из Центральной Азии задержали в районе заброшенных гаражей в Химках. Отмечается, что террорист начал стрелять по правоохранителям. Ответным огнём он был уничтожен, передаёт РИА Новости.

На месте ЧП обнаружены автомат АКС-74У, несколько снаряженных магазинов, гранаты Ф-l и одна ручную дистанционная граната. Позже при обыске в арендованной квартире боевика нашли вещественные доказательства того, что он был связан с эмиссарами международной террористической организации, запрещенной на территории нашей страны. Кроме того, установлено, что террорист готовил массовый расстрел людей в Москве.

Ранее был задержан брат убитого, который рассказал полицейским, что его родственник возможно общается с террористами из Сирии.