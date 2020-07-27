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В РАН сообщили о невозможности массовой вакцинации населения от коронавируса в 2020 году

Москва, 27.07.2020

Массовая вакцинация населения от коронавируса не пройдет ранее 2021 года, рассказал президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев. Он уточнил, что речь в данном случае идет «о сотнях миллионов доз».

«В целом, когда мы говорим о тотальной вакцинации населения, десятках, сотнях миллионов доз, то, конечно, это время небыстрое», - рассказал ученый. Он добавил, что если все пойдет по плану, то, скорее всего, это начало следующего года. Аналогичные сроки ставятся и в других странах.

Сергеев уточнил, что его позиция в данном плане «консервативная», поэтому он столь осторожен в прогнозах. Ученый уверен, что тестирование кандидатной вакцины должно проводится долгое время.

«Если вы хотите доказать, что та кандидатная вакцина, которую вы создали, действительно оберегает пациента в течение полугода, то клинические тестирования этой вакцины должны проводиться долгое время», - отметил глава РАН.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что прививать россиян от коронавируса будут на добровольной основе. Чиновник отметил, что уже сегодня понятно, что интерес к вакцинации у россиян высокий.

Ранее руководитель международных проектов по безопасности пациентов и персонализированной медицине Юрий Киселев рассказал, что более 98% пациентов, заболевших коронавирусом нового типа, поправились самостоятельно без особого лечения.

«Более 98% заболевших коронавирусом поправляются, причем большинство — без какого-либо лечения, кроме банальных жаропонижающих», - рассказал эксперт.

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