В РФ ввели уголовную ответственность за нелегальный техосмотр

В РФ ввели уголовное наказание за проведение техосмотра автомобилей без соответствующей аккредитации.

Согласно новой редакции статьи 171 УК РФ, начиная с 27 июля 2020 года работа операторов техосмотра без аккредитации отнесена к незаконному предпринимательству.

Нарушителю грозит штраф до 300 тыс. руб. или в размере зарплаты осужденного за 2 года. Кроме того, предусмотрено наказание до 480 часов обязательных работ, либо арест до 6 месяцев, пишет газета «Коммерсант».

Как пояснили в Минэкономразвития, введение уголовного наказания за нелегальный техосмотр значительно снизит риск оформления диагностических карт, которые содержат заключение о соответствии или несоответствии требованиям безопасности авто, неаккредитованными лицами.

Также это поддержит добросовестных операторов и позволит сократить число машин, которые не отвечают требованиям безопасности.