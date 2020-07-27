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В России продолжает снижаться число новых заболевших коронавирусом

Москва, 27.07.2020
  • В России продолжает снижаться число новых заболевших коронавирусом

ТАСС

В России по данным на утро 27 июля насчитывается 5 635 новых заболевших коронавирусом в 84 регионах России, передает оперштаб. Уточняется, что 24,9% новых пациентов не имели клинических проявлений заболевания. В общей сложности в стране за все время эпидемии выявлено 818 120 случаев инфицирования коронавирусом, суточный прирост составил +0,7%.

За последние сутки зафиксировано 85 летальных случаев. За весь период по России умерло 13 354 человека. Выписано из российских больниц 3 079 человек, за весь период эпидемии выздоровело 603 329 человек. Число активных больных в стране  составляет 201 437 пациента.

На первом месте по количеству заразившихся остаются США - более 4,2 миллионов человек. Второе место занимает Бразилия, где инфицированных уже 2,4 миллиона человек. На третьем месте Индия, в которой насчитывается 1,4 миллиона заболевших. России (818 тысяч) остается на четвертой позиции, на пятой строчке ЮАР – 445 заболевших. В десятке рейтинга также расположились Мексика, Перу, Чили, Великобритания и Иран.

Коронавирус. Ситуация в регионах

Нулевой прирост за сутки выявлен в Ненецком АО. Наименьший прирост среди регионов - в Московской и Липецкой областях (по 0,2%). По 0,3% прирост составил в Москве, Калужской, Брянской, Смоленской областях, Кабардино-Балкарской республике, Забайкальском крае, Севастополе.

Наибольшее число заболевших выявлено в Москве – 694 новых больных. На втором месте Свердловская область - 252 заболевших коронавирусом. Замыкают тройку лидеров антирейтинга Нижегородская область и Ханты-Мансийский АО, в регионах по 188 новых диагнозов. Далее следует Санкт-Петербург (+172), Иркутская область (+165), Красноярский край (+162). В Мурманской области суточный прирост составил 158 пациентов, в Московской области – 139. Также 135 новых больных выявлено в Ростовской области, в Алтайском крае (+134), в Челябинской области (+128), в Ямало-Ненецком АО (+126).

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