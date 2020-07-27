В Санкт-Петербурге начался новый этап снятия ограничений

Большую часть ограничений, ранее введенных из-за коронавируса, с 27 июля снимают в Санкт-Петербурге.

К полноценной работе, в частности, возвращаются торговые центры. Теперь, в том числе можно будет примерить одежду.

Естественно, везде будут учтены санитарные меры безопасности – постоянная дезинфекция, разметка для соблюдения дистанции. Меры индивидуальной защиты обязательны как для сотрудников, так и для посетителей, передаёт сетевое издание 5-tv.ru.

Кроме того, возобновили работу рестораны, частные музеи и аквапарки. Также полностью снят запрет на тест-драйвы в автосалонах.

В детских садах вновь разрешено собираются малышей в постоянные группы, а на регистрации брака могут присутствовать до 30 человек.

При этом массовые мероприятия в городе на Неве по-прежнему запрещены.