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Во Вьетнаме вспышка COVID-19 вызвана новым типом вируса

Москва, 27.07.2020

Вспышка коронавируса COVID-19, которая зафиксирована в городе Дананге и ближайших провинциях Вьетнама, вызвана новым типом вируса, ранее не встречавшимся в стране.

Согласно результатам первых исследований местных врачей, новый тип вируса является более агрессивным, чем ранее известные. Отмечается, что он быстро размножается и более стремительно переходит в тяжёлую форму.

Между тем, в Минздраве Вьетнама связывают проникновение нового типа вируса в Дананг либо с въездом в страну нелегальных мигрантов, либо с мутацией вируса в условиях одной из местных клиник, где проходят лечатся больные с COVID-19, передаёт РИА Новости.

Напомним, в Дананге за последние пять дней зафиксированы четыре случая заражения от неизвестных носителей инфекции. До этого случаи заражения внутри Вьетнама не выявлялись более трёх месяцев.

Ранее сообщалось, что Тедрос Аданом Гебрейесус – генеральный директор ВОЗ – заявил, что пандемия коронавируса COVID-19 усиливается. По его данным, только за последние 6 недель число заболевших в мире практически удвоилось, приблизившись к 16 млн. При этом число умерших от этого страшного недуга превысило 640 тыс. человек.

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