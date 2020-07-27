Врачи назвали заболевание, которое повышает риск смертности от коронавируса в 12 раз

Заболевание сахарный диабет увеличивает риск летального исхода при COVID-19 в 12 раз, выяснили ученые Калифорнийского университета. Об этом сообщает издание MedicalXpress. Помимо этого, специалисты подсчитали, что заболевшие диабетики нуждаются в госпитализации в шесть раз чаще, чем пациенты без диабета.

Медики сообщили, что диабет занимает второе место среди факторов, которые приводят к наиболее тяжелому течению заболевания, на первом месте - сердечно-сосудистые заболевания.

Происходит это из-за снижения иммунной защиты организма, рассказал профессор Пракаш Дидванья из Калифорнийского университета. Медик призвал регулярно проверять уровень сахара в крови и находиться в контакте с врачами. Также в мае ученые заявляли, что коронавирус может стать причиной развития диабета.

С учеными из Калифорнии согласен главный клинический фармаколог Новосибирской области Владислав Митрохин, который заявил, что наиболее тяжело коронавирус протекает у людей, страдающих сахарным диабетом и другими хроническими заболеваниями. Он уточнил, что любое хроническое заболевание повышает риск смертности от коронавируса, а у диабетиков этот риск возрастает в 12 раз.

«Это, как правило, хронические сердечно-сосудистые болезни, заболевания легких», — рассказал специалист. Он также уточнил, что риски увеличивают препараты для лечения язвенных болезней.