Акции дня: МСФО взбодрило «Ленту»

Российский рынок акций завершил дневную торговую сессию с разнонаправленной динамикой. В лидеры торгов выбились акции ритейлера «Лента» после опубликованных накануне финансовых итогов первого полугодия 2020 г по МСФО. За сессию бумаги выросли на +8,2% до 216,4 рублей за акцию. Аналогичной стоимости акции в последний раз достигали в октябре 2019 года.

Согласно отчетности, розничная выручка за первые шесть месяцев 2020 года выросла на 9,6% год к году до 213,4 млрд рублей. Сопоставимые розничные продажи («LFL») за этот период выросли на 7,1%. Чистая прибыль составила 8,9 млрд рублей. Несмотря на пандемию, текучесть кадров сократилась, средний чек увеличился и ритейлер открыл три новых гипермаркета. Компания рассмотрит возможность выплаты дивидендов по итогам 2020 года после перевода «Ленты» в российскую юрисдикцию. По мнению аналитиков «Газпромбанка», компании удалось переломить негативные тренды по покупательскому трафику. В текущих условиях инвесторы смогут по достоинству оценить «Ленту», отметили эксперты.

Индекс Мосбиржи за сессию вырос на +0,37% до 2895,45 пунктов. Индекс РТС упал на -0,67% до 1257,69 пунктов. Стоимость нефти Brent по состоянию на 19:00 мск составила 43,74 доллара за баррель (-0,36%). Российская валюта немного слабела – 72,5 рубля за доллар.