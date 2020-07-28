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Австралийская Woodside Petroleum может отрезать Лукойл от сенегальской нефти

Москва, 28.07.2020
#Нефть
#Инвестиции
#ЛУКойл
#Экономика
  • Австралийская Woodside Petroleum может отрезать Лукойл от сенегальской нефти

Фото из открытых источников

Австралийская нефтекомпания Woodside Petroleum может заблокировать вхождение Лукойла в проект Sangomar по добыче нефти в Сенегале, сообщило агентство Рейтер.

Буквально накануне, 27 июля, Лукойл объявил о покупке за 300 млн долларов бизнеса в Сенегале у Cairn Energy PLC. В число активов, участвующих в сделке, вошла 40%- ная доля в 40% в проекте RSSD, включающем в себя месторождения Rufisque, Sangomar и Sangomar Deep на шельфе Сенегала.  После начала добычи нефти российская компания должна будет выплатить продавцу еще 100 млн долларов.

Проект должен быть осуществлен на приниципах соглашения о разделе продукции, но прежде сделку должно одобрить правительство Сенегала. И в этом то и может быть загвоздка. Имея 35% в RSSD Woodside Petroleum, которая является оператором проекта, имеет право подать встречное предложение, и сама выкупить долю Cairn Energy PLC.  И как раз сейчас она рассматривает такую возможность.

«Эта сделка подлежит одобрению совместным предприятием и правительством. Woodside рассмотрит все варианты», - цитирует Рейтер сообщение представителя австралийской компании.

Помимо Woodside в проекте участвуют австралийская же FAR и сенегальская госкомпания Petrosen, но они имеют значительно меньшие доли – 15% и 10% соответственно.

Два месторождения - FAN и Sangomar были открыты в рамках проекта в шельфовой зоне Сенегала в 80 км от берега. Sangomar, по плану должно быть запущено уже в 2023 году, в год на нем  может добываться до 5 млн тонн нефти.

ЛУКОЙЛ активно инвестирует в Африку. В портфеле компании участие в проектах Нигерии, Конго. Ведутся переговоры об участии в добыче в Гане, Экваториальной Гвинее,Камеруне.

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