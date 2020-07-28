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Большинство туроператоров отметили спад турпотока по России

Москва, 28.07.2020

78% работников туротрасли России констатировали спад туристического потока внутри регионов. 22% опрошенных специалистов российской туротрасли отмечают рост числа путешественников, рассказали в пресс-службе конкурса «Мастера гостеприимства».

Опрос проводился среди 500 специалистов туристической отрасли, передает агентство РИА «Новости». Более 30% опрошенных пользуются господдержкой, в снижение цены на путешествия по России после пандемии верят только 2% респондентов. Турпоток вырос в основном в Южном федеральном округе, в других регионах рассказали о спаде.

«В других регионах по-прежнему сохраняется спад турпотока», — рассказал глава конкурса «Мастера гостеприимства» Евгений Малыгин.

В ходе опроса выяснилось, что 15% туроператоров пришлось отправить сотрудников в неоплачиваемый отпуск, а 29% сократили зарплаты. Сохранили рабочие места за сотрудниками при помощи господдержки 18% участников опроса. 15% выплачивали зарплату из собственных средств. 6% изменили направление бизнеса с той же командой.

Ранее сообщалось, что загрузка курортов Краснодарского края составляет 70%. За последнюю неделю регион принял около 600 тыс. туристов.

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