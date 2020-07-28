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Диетолог рассказала о риске ожирения из-за употребления арбузов

Москва, 28.07.2020
  • Диетолог рассказала о риске ожирения из-за употребления арбузов

Из открытых источников

Чрезмерное употребление арбузов способно вызвать метаболические расстройства, в частности, ожирение, рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Ольга Григорьян в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

«Если вы будете есть арбуз каждый день в дозе более полутора килограммов, а многие едят гораздо больше, то прибавка в весе вам практически гарантирована», - предостерегла Григорьян. Она уточнила, что вес будет прибавляться за счет жировой прослойки, а не лишней жидкости. Потерять лишние килограммы всегда очень сложно, напомнила медик.

Также врач советует отказаться от арбузов людям, которые страдают диабетом и атеросклерозом. При наличии аллергии, аллергического бронхита или бронхиальной астмы лучше уменьшить размер порции.

«Если у вас в анамнезе есть аллергические бронхиты или, бывают высыпания, осложнения кожных заболеваний, таких как псориаз, не увлекайтесь этой красной ягодой», - рекомендует врач. Григорьян советует за один раз съедать не более 300 граммов арбуза. Она напомнила, что эта ягода является очень вкусной именно за счет большого количества сахара, который в ней содержится.

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