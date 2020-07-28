Курс доллара: аналитики вынесли вердикт рублю

Как правило, август для рубля является сложным месяцем. Участники рынка называют ряд факторов, которые этому способствуют. В их числе дивидендные выплаты российских компаний, а также рыночные настроения – игроки помнят об этой тенденции и всегда закладывают ее в свои стратегии. Но в 2020 году все идет не по плану, и масштабные вливания ликвидности ФРС могут поддержать «россиянина».

Так, подсчитали в Finanz, на текущий момент доллар дешевеет к основным валютам четвертую неделю подряд и завершает июль худшим падением почти за 10 лет. Индекс доллара, отражающий курс к шести ключевым валютам, с начала месяца потерял 4% и в понедельник обновил минимум с июня 2018-го - 93,4 пункта. «Американец» достиг почти двухлетнего пика (1,1782 доллара за евро); столько же прибавила японская иена, а среди валют G-10 лидером стала шведская крона, подорожавшая на 1,2% за день 27 июля.

Объем вливаний ФРС в рынок оценивается в 3 трлн долларов, и может быть увеличен в дальнейшем: на этой неделе будет опубликована первая оценка американского ВВП за второй квартал, и прогнозы обещают пугающее сокращение - на 35% в годовом выражении. «Рынок ждет от ФРС сигналов, что стимулы будут продолжаться дольше, поскольку восстановление экономики США, похоже, не будет простым», – поясняет старший аналитик OANDA Эдвард Мойя.

Да, признает, в свою очередь, старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова, ослабление позиций доллара действительно связано с расширением параметров ликвидности внутри американской финансовой системы. Чем больше денежная масса, тем менее устойчива национальная валюта, здесь все логично. Однако не только это давит на курс доллара. Есть еще открытая фаза геополитического противостояния между США и Китаем, например. Присутствует мощная поддержка евровалюте со стороны стран-членов ЕС, которые согласовали масштабный пакет финансовой помощи - сами себе.

Со стороны еврозоны публикуется неплохая статистика, в то время как к американской есть вопросы. Именно сейчас слишком многое бьет прямо по доллару, и это сказывается на его цене. В то же время, ошибочно было бы говорить, считает Анна Бодрова, что доллар долгосрочно оказался в слабой позиции - техническая картина это не подтверждает. Среднесрочно, полагает аналитик, евро/доллар может оставаться в пределах 1,16-1,18, но для более мощного ослабления «американца» нужны более веские поводы.

Падение доллара на международном валютном рынке этим летом действительно заметное, признает шеф-аналитик TeleTrade Пётр Пушкарёв. Так что, взяв небольшую паузу после быстрого июльского ускорения, этот тренд имеет хорошие шансы продолжиться уже в августе и набрать вновь силы к сентябрю, уверен он. Доллар слегка напоминает сейчас не потерявшего корону, но голого короля из сказки Андерсена, которому ворох из напечатанных Федрезервом за время пандемии триллионов зелёных бумажек плюс стереотипный статус "валюты убежища" могут послужить скорее фиговым листком от мастеров финансового регулирования, но не заменят настоящее платье.

Впрочем, продолжает аналитик, в сказке ничего не говорится о том, что короля сбросили с трона: утратив часть репутации и стоимости, доллар может остаться править и дальше, поскольку и евро, и остальные резервные валюты тоже изрядно разбавлены сейчас "антикризисной" денежной эмиссией. Ведь не только баланс, и он же по сути балласт необеспеченных денег, у ФРС вырос почти до 7 трлн долл., но на несколько трлн евро разбух и баланс ЕЦБ.

По этой причине обесценивание доллара на форекс, хотя впоследствии и продолжится, но всё-таки вряд ли будет носить такой же лавинообразный характер и в августе, уверен Пётр Пушкарёв. А потому сложившаяся картина подставит плечо рублю лишь отчасти. Собственно, и на текущей неделе уже мы видим: тот же рост пары EUR/USD почти до 1.18 на мировых площадках в проекции на Россию скорее побудил курс евро приблизиться вплотную к отметке в 85 руб., но не помог пока закрепиться ниже отметки в 70 руб. доллару.

И дело тут, полагает эксперт, всё-таки не в августовских суевериях, хотя какую-то роль они сыграть могут: российские биржи тоже подросли отчасти вслед за американскими и европейскими, и благодаря этому инвесторы здесь остались - а значит, и получать, и конвертировать дивиденды они действительно будут. Однако основная слабость, осложняющая рублю жизнь, почти компенсируя эффект от ослабления доллара на форекс, заключается в другом.

Ведь основной драйвер, удерживающий стабильно поток финансовых вливаний извне в Россию в больших или меньших объёмах, это не фондовые инвестиции и уж точно не наша экономическая база, а банальные покупки ОФЗ и корпоративных облигаций ради так называемых "керри-трейд" стратегий, когда инвесторы берут кредиты практически под ноль в долларах и конвертируют их в рубли, чтобы разместить деньги в рублёвые ОФЗ под высокую купонную доходность. Эта схема, разумеется, рабочая и теперь, но если ещё год назад ОФЗ приносили инвесторам 8% годовых в рублях и более, то сейчас лишь немногим больше 5% годовых по 10-летним бумагам и менее 4.5% по 1-3 летним и по более коротким облигациям.

Формально это всё равно, конечно, выгоднее, чем отрицательные "доходности" в Европе, чем 0,5-0,7% по казначейкам США, или даже чем 2,9% годовых в юанях по китайскому долгу. Парадокс, говорит Пётр Пушкарёв, но недавнее решение ЦБ России понизить ключевую ставку дополнительно на 0.25%, оставив ещё пространство снизу для дальнейших понижений, вроде бы и может потянуть за собой ещё большее снижение доходности ОФЗ на рынках, но одновременно как раз и может простимулировать более скорые покупки ОФЗ иностранными фондами именно в августе и сентябре, если конкретный фонд такие покупки для себя всё равно планировал: потому что разумнее купить сейчас условно под 5% годовых, чем отложить покупку на несколько месяцев и получить потом, допустим, только 4% годовых по такому же купону.

Но в России в этом году усилились курсовые риски, а мир большой, и в нём имеются явные альтернативы для вложений - и в виде быстро дорожающего золота, да и среди растущих как на дрожжах акций хайтек компаний в тех же США, где бумаги вроде бы уже и дороги, а акции это не облигации в плане возможных скачков цен в обе стороны. Но собственно соотношения прибыли к просадкам в целом и для этих рисковых бумаг по-прежнему неплохие, в пандемию они явно остаются фаворитами, а у хайтек-сектора существуют и облигации, которые в данный момент как раз активно скупает ФРС, поддерживая тем самым и рост цен на бумаги, и сами компании.